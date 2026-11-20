新竹黃女出生才5個多月，就在日治時期被送養楊家，戰後戶籍卻仍登記生父姓黃，讓後代誤以為她有權繼承生父遺產。生父的孫子為此對黃女的8名繼承人提告，新竹地院調出百年前戶籍資料，認定黃女自幼被收養且未終止收養關係，依法不能繼承生父遺產，判8名後代也無繼承權。可上訴。

判決書指出，黃女的生父於1970年死亡。生父的一名孫子後來辦理繼承登記，發現姑姑雖在日治時期已被收養，戰後戶籍仍將祖父登載為她的父親。這筆記載牽動其他繼承人能分得多少遺產，孫子因此對姑姑的8名繼承人提告。

法官依職權調閱黃女與養父自日治時期起的戶籍資料。黃女1922年3月出生，原登記為黃家的次女，同年8月因收養入籍楊家，名字前的姓氏也由黃改楊。她1941年結婚，在養家招婿，當年的戶口調查簿依然將她記為養女，丈夫的欄位則記載他是這名養女招入的女婿。

戰後初設戶籍時，丈夫以戶長身分申報的姓名同時保留楊、黃兩姓，戶籍資料上卻沒有養父母的記載。法官指出，日治時期發生的收養應依當時台灣習慣判斷，戶口調查簿是有證據力的公文書。實務上也曾出現戰後換登戶籍時漏載收養的情形，法官比對卷內資料後，未發現黃女與養父曾終止收養關係的證據。

法官認定，收養關係持續期間，黃女與生父間的權利義務處於停止狀態，她因此無法繼承生父的遺產，她的8名繼承人也無法透過她取得這筆遺產的繼承權。全案可上訴。