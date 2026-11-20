台東縣議員選舉傳出現金買票案！地檢署接獲情資，指鄭姓候選人及樁腳，涉嫌以每票1000元或2000元代價向選民買票，檢方指揮警方及調查局組成專案小組偵辦，昨搜索相關住居所等7處，查扣現金5萬元等證物，並拘提3名被告及通知選民到案說明，檢方訊後向法院聲請羈押禁見3人。

地檢署表示，日前接獲鄭姓候選人及樁腳林姓、潘姓男子涉嫌現金賄選情資，隨即指派檢察官指揮縣警察局成功分局、刑事警察大隊、刑事警察局偵查第八大隊及法務部調查局台東縣調查站組成專案小組，積極蒐證偵辦。

專案小組昨持法院核發搜索票，前往鄭姓候選人及樁腳住居所等7處執行搜索，查扣現金5萬元等相關證物，並拘提鄭姓候選人、林姓及潘姓樁腳到案，同時拘提一名涉嫌收受賄賂的李姓選民，另傳喚37名選民到案說明。

檢察官訊問後，認為鄭姓候選人及林、潘兩名樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人的疑慮，認有羈押必要，已向法院聲請羈押禁見。

至於李姓選民，則涉嫌違反刑法第143條有投票權人收受賄賂罪，檢方諭知以2萬元交保，其餘到案選民均請回。

地檢署呼籲，選民切勿因貪圖小利收取賄賂或不當贈禮，以免觸法；若發現賄選情事，應勇於檢舉。檢方強調，檢舉人身分將嚴格保密，查證屬實者可依法領取檢舉獎金。