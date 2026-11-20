新竹張姓房客提前退租，追討1萬9100元押金，戴姓女房東卻拿出租約，指著租約上的文字主張早已當面退還現金。張男交回租約前拍下的照片，成了法院比對的關鍵。新竹地院認定戴女事後擅自加寫退款文字，依行使變造私文書罪判刑4月，得易科罰金12萬。可上訴。

判決書指出，戴女2024年9月將房屋租給張男，約定租期3年，月租1萬9100元，押金3萬8200元。張男因飼養寵物、夏季電費高，去年9月提前退租，主張違約金只應扣1個月租金，要求戴女退還剩餘押金。他寄出存證信函催討，後來提起民事訴訟。

戴女在民事庭提出租約，明細欄下方載有雙方同意解約、已以現金退還1個月押金、雙方不再有異議等文字。她在庭上辯稱，點交當天趕著開會，已把身上的1萬9100元現金交給張男，等對方清點後才在租約上記下退款經過。

法官比對張男交回租約前拍下的照片，發現紙上有張男簽名確認退租、戴女簽名確認收回房屋，明細欄下方卻沒有退款文字。戴女歷次描述退款經過也有出入，她補寫的文字下方也沒有張男簽收。法院另考量張男事後寄存證信函、繳裁判費提告等舉動，認定他當天未收到退款。

民事判決確定，戴女須返還押金1萬9100元及利息，她後來依判決付款；但刑事判決認定，她持變造的租約向法官主張已退款。法官審酌戴女否認犯行、雙方未能和解，以及她已依民事確定判決付款等情，依行使變造私文書罪判刑4月，得易科罰金12萬。可上訴。