台北市長候選人沈伯洋遭人利用深偽（Deepfake）技術變造聲音，製成私下錄音流出假影片，誣指其利用黑熊學院在美軍購案收受回扣。桃園地檢署查出中壢區鄭姓男子未經查證便轉貼至Threads，依違反選舉罷免法起訴具體求刑1年。

檢方調查，家住桃園市中壢區的49歲鄭男上個月30日凌晨0時，在臉書瀏覽時，看見暱稱「周琛興」的人頭帳號張貼一段疑似沈伯洋私下錄音流出的深偽影片。該影片以極度仿真沈伯洋聲音的方式，錄製其自承與美國勾結，並利用黑熊學院在軍購案中收受回扣等不實內容，畫面字幕更打上「這些裝備不是白送」等字眼影射。

起訴指出，鄭男明知該影片極可能屬於深度偽造的假訊息，卻未進行任何查證，直接將影片下載至自己的iPhone 15 Pro Max手機內。同日凌晨0時29分，在桃園住處連線社群平台Threads，以暱稱「JeffCheng0330」的帳號公開發布該支假影片，並搭配「這個是...」等文字供不特定網友閱覽，意圖貶損沈伯洋的人格與社會評價，進而影響選民投票意願。

檢方認為，這類深偽影音透過高度仿真的聲音及影像，容易使民眾誤以為是當事人親口說出的內容，加上影片以私下錄音外流的方式包裝，更可能降低閱聽者的戒心。鄭男未經查證便公開播送，已使候選人的品行、人格及社會評價受到貶損，也可能進一步影響選民投票意願。

桃園地檢署獲悉案件後，由肅貪專組檢察官曾柏涵指揮法務部調查局新北市調查處組成專案小組偵辦。檢察長張春暉高度重視，親自主持專案會議研析相關事證，專案小組迅速鎖定發文者身分，於案發當天中午12時58分持檢察官核發的拘票前往鄭男中壢住處將他拘提到案。

現場查扣鄭男犯案使用的iPhone 15 Pro Max手機。專案小組透過手機內相關資料，比對鄭男下載及發布影片的時間、帳號等跡證，逐步還原散布過程。檢察官訊問後，認為鄭男犯罪嫌疑重大且有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，法院調查後，認為他散布深偽影音，訊後坦承犯行，裁定以新台幣10萬元交保，並限制出境出海8個月。

桃園地檢署為避免深偽影片持續擴散，於案發當日即發布新聞稿澄清不實內容，並指揮新北市調查處通知社群平台下架影片，阻斷假訊息傳播。

全案依違反公職人員選舉罷免法第104條第2項、第1項意圖使人不當選，以播送候選人本人深度偽造聲音方式傳播不實之事罪嫌，將鄭男提起公訴。檢方審酌鄭男在公開社群媒體播送不實影片，網路擴散極快，不僅嚴重損害候選人名譽，更助長深偽假訊息滋擾選舉風氣、對社會危害甚大，建請法院從重量處有期徒刑1年，並宣告沒收扣案手機，以示懲儆。

檢方強調，網路社群具有快速傳播及廣泛觸及特性，深偽影音一旦散布，可能對候選人名譽及選舉公平造成重大影響，呼籲民眾面對涉及候選人的影音內容，應先確認來源及真實性，切勿未經查證便下載、轉傳，以免觸犯選罷法。