黃姓女網友涉嫌在社群平台發文造謠台北市長候選人沈伯洋與女生上摩鐵，檢調火速搜索約談黃女到案，台北地檢署複訊後命20萬元交保。北檢偵辦5天後，認為黃女認罪、事證明確，火速偵結，依公職人員選舉罷免法「意圖使候選人不當選以文字傳播不實之事」罪嫌起訴，建請從重量處適當之刑。

黃姓女網友涉言在社群平台發文造謠台北市長候選人沈伯洋與女生上摩鐵，北檢火速偵結，依公職人員選舉罷免法「意圖使候選人不當選以文字傳播不實之事」起訴。圖／調查局提供。

起訴指出，黃女是蔣萬安的支持者，也是臉書粉絲專頁「柯文哲的十萬的為什麼?」經營者，黃女認為，蔣萬安的選舉策略不佳，並為拉抬蔣萬安選情，明知沒有沈伯洋跟女性共赴汽車旅館的證據資料，竟意圖使候選人不當選及散布於眾，在社群散布謠言及不實事項。

黃女本月14日涉嫌在Threads上「競選廣告」主題下，公開發表文字，「大家都知道民進黨很會選舉，319那顆會轉彎的子彈，問問陳水扁，哪個黑道射的？沈伯洋這個假人設，根據徵信業者小道消息，他也跟女生上motel，暖男嗎？現在國家機器用起來，卯起來攻擊黃仁勳，也是很好笑，為了選舉壓新聞、轉移話題...他們很怕國家機密被解密，因為柯文哲蠻無辜的，大概會公開那些被封存的文件。」

網友提醒黃女，內容應有所憑據，黃女涉嫌又公開留言回覆，「我有啊，我看過...當初就是被蔡英文國家機器弄，蔡英文超可怕！我一直把他當偶像」。

黃女同日又在個人臉書「黃艾瑪」帳號發表，要幫蔣萬安選舉，恢復台北市應有的安寧，受不了政治真相的，請自動解除她好友，黃貼文提到「洋流是一統微信的案子，我朋友跟他好久了，偷拍到他去motel、暖男全假的」等語，供其1345名臉書追蹤者及1006名臉書好友瀏覽，以文字散布關於沈伯洋私德的謠言及不實事項，影響台北市第9屆市長選舉公平性。

台北市調查處士林站認相關言論涉及假訊息，報請北檢檢察官高肇佑指揮偵辦。黃女一度辯稱是電影選角，後才坦承貼文內容均是假訊息，台北地檢署檢察官複訊後命20萬元交保。檢方認定，黃女犯公職人員選舉罷免法「意圖使候選人不當選以文字傳播不實之事」、刑法散布文字誹謗罪嫌起訴。

檢方指出，黃女為求特定政治目的，憑空捏造足以毀損他人名譽的虛構事實，意圖使人不當選，且透過網際網路惡意流傳，誤導選民對候選人的判斷，敗壞選舉風氣，危害民主制度健全發展，考量黃女犯後即時悔悟，適時刊登文章對外澄清，對沈伯洋表達歉意，相關損害及時遏止未持續擴散，請求法院從重量處適當之刑。

黃姓女網友涉言在社群平台發文造謠台北市長候選人沈伯洋與女生上摩鐵，北檢火速偵結，依公職人員選舉罷免法「意圖使候選人不當選以文字傳播不實之事」起訴。圖／調查局提供。