嘉義市西區議員選舉再爆現金賄選案！嘉義地檢署接獲情資，指西區某議員候選人陣營涉嫌以現金買票，檢察官指揮調查局及警方組成專案小組追查，昨天通知張姓女樁腳及9名選民到案。檢方查出，張姓女樁腳涉嫌以每票1000元代價行賄，約定選民投票支持特定候選人，訊後認定犯罪嫌疑重大，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

嘉義地檢署指出，檢察官呂雅純接獲嘉義市西區某議員候選人陣營涉嫌現金買票情資後，立即指揮法務部調查局嘉義縣調查站及嘉義縣警察局朴子分局組成專案小組，積極蒐證追查，並於昨天執行查緝行動，通知涉案張姓樁腳及9名選民到案說明。

檢方調查，張姓女被告涉嫌為使該名議員候選人順利當選，9月間某日，在自己經營的市場攤位，以每票1000元代價交付賄款，約定選民投票支持該名候選人。

檢察官訊問後，認為張姓被告涉嫌違反公職人員選舉罷免法，涉及對有投票權人交付賄賂、約定投票權為一定行使，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要，已向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

嘉義地檢署表示，現金買票嚴重破壞民主選舉公平與公正，檢警調將持續秉持「有聞必查、有據必辦」原則，全力追查賄選案件，絕不寬貸，並呼籲民眾切勿以身試法，若發現賄選不法情事，應勇於檢舉，共同維護乾淨選風。