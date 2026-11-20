台北市長蔣萬安本月13日掃街至饒河夜市「東發號」用餐，遭台北市議員許淑華指控第一時間沒付錢，質疑「白吃白喝」，藍營團隊向台北地檢署告發許淑華意圖使人不當選，北檢今天上午首度傳喚許淑華出庭，調查許淑華爆料來源與動機，以及指控前有無應善盡查證義務，許淑華表示，我為小市民說話，都是經過查證以後才說出來的，強調「我沒有造謠」。檢方偵訊約半小時後諭知無保請回。

許淑華表示，「我為小市民發聲、我為小市民說話，我所說的事情，我都是經過查證以後才說出來的，所以呢我沒有造謠，我等一下會好好的跟檢察官說明清楚，把相關資料提送給他，我相信司法，也相信司法會還我清白，謝謝」。

許淑華今早8時許，抵達北檢接受檢察官訊問，經偵訊約半小時，檢方諭知無保請回。許淑華快閃北檢，媒體記者問他，店家出餐前沒收到錢，跟白吃白喝能畫上等號嗎？許淑華回應，「我們全部都查證過，沒有造謠。」

蔣萬安日前去饒河街老字號「東發號」吃油飯，未料衍生「未付款」風波，許淑華爆料蔣萬安第一時間未付款，是夜市自治會長郭洪金鳳14日結清。蔣競辦澄清，團隊先前已將費用交予郭洪金鳳，郭洪金鳳也出面表示，市長團隊先前已將用餐費交給她、委由代付，儘管當下店家表示不用，但市府堅持一定要付款，隔天會再來一次。

許淑華接受媒體訪問時表示，蔣萬安團隊雖說明當時已交付2千元予自治會長付款，並說店家要請客，但這與事實不符，雙方當時如何溝通她不清楚，東發號牆上明明寫著請先付款，店家當下確實沒有收到錢，才會對此情況感到錯愕，自己只是代店家陳述事實。

許淑華並於臉書貼文指出，蔣萬安可以不要說謊嗎？「我再次跟店家確認，他們從來沒有跟蔣團隊任何人說要招待。當下沒有人付錢，這就是事實。身為市長，有疏失就認錯，不要把責任推給店家！」

蔣萬安競辦聲明，許淑華造謠蔣市長「白吃白喝」、「沒付錢」、「說謊」，與事實嚴重偏離，即使郭洪金鳳會長出面澄清，許淑華仍繼續造謠蔣市長「說謊」，根本是嚴重誤導大眾的認知作戰，以違反選罷法「意圖使人不當選罪」。

九合一大選進入倒數，選戰硝煙味瀰漫，藍營立院黨團總召傅崐萁辦公室執行長李秀姬，因涉及在社群分享疑經AI變造的民進黨台北市長候選人沈伯洋選舉公報圖片，昨天遭檢方約談，偵訊後請回；檢方今天針對許淑華爆料蔣萬安吃「霸王餐」，以被告身分傳喚許淑華說明。