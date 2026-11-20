「刪除兄弟姊妹特留分」新制將於2027年2月17日上路，法務部再推遺產配套修法，兄弟姊妹與配偶同為繼承時之應繼分，調降為遺產三分之一。 法務部／提供

立法院三讀通過刪除民法兄弟姊妹特留分規定，行政院會昨通過配套修法，配偶與手足共同繼承時，配偶應繼分提高至遺產三分之二，手足降為三分之一，另放寬弱勢手足得請求酌給遺產、增訂繼承人特別貢獻規定，縮短遺囑禁止遺產分割期間為五年。

民法修正刪除兄弟姊妹特留分今年八月十七日公布，政院昨通過民法繼承編部分條文修正草案、民法繼承編施行法部分條文修正草案，將函請司法院會銜送請立院審議。

法務部表示，現今社會家庭生活型態改變，兄弟姊妹關係未若以往緊密，且已進入超高齡社會，配偶與兄弟姊妹共同繼承且被繼承人生前未預立遺囑時，雙方各分得遺產二分之一，與現代社會通念不符，修正手足與配偶同為繼承時應繼分比例。

為照顧弱勢手足，明定受被繼承人生前繼續扶養的兄弟姊妹，因被繼承人死亡而生活陷於困難，且依遺囑未自遺產有所得或所得顯不相當，得請求酌給遺產，並明定請求酌給遺產要件與程序、法院裁判衡酌因素暨時效規定。兩項修正，將與刪除兄弟姊妹特留分於明年二月十七日施行。

修法也增訂「特別貢獻」條款，以維護各繼承人間公平，若繼承人對被繼承人的事業提供勞務或為財產上給付、療養看護，或依其他方法維持或增加被繼承人財產，特別貢獻的價額，應於遺產分割時加入該繼承人應繼分。

此外，為利社會經濟發展及被繼承人財產運用，修法將遺囑禁止遺產分割期間自十年修正為五年。另為避免繼承人長期不分割遺產，造成日後訴訟舉證困難，明定歸扣及特別貢獻規定的適用期限，原則上為繼承開始後五年內。上述三項修正，預計於後年二月十七日施行。

法務部法律事務司長謝志明說，特別貢獻制度僅得於遺產分割時主張，需於繼承開始五年內主張，由繼承人間先協議，協議不成或不能協議再由法院酌定，不溯及適用修正施行前死亡，但未完成遺產分割的案件。