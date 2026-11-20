民進黨高雄市議員陳明澤、無黨籍議員陳善慧涉嫌介入綠能土方工程；向楠梓建廠業者收賄，橋頭地檢署偵結，依貪汙治罪條例起訴兩人及白手套莊嘉祥，並請求交由國民法官審理。由於下周投票在即，兩名議員雖交棒二代、不再連任，但選前遭起訴，地方憂心衝擊選情。

陳明澤是高雄六連霸議員，東窗事發前已於今年三月宣布交棒女兒陳琳潔參選，七月底遭搜索後裁定羈押禁見。陳善慧當選兩屆議員，今年改由兒子陳冠宇參選，他十月下旬遭搜索，檢方聲押後，法院裁定交保。

起訴書指出，陳明澤是議會工務委員會成員，陳善慧擔任警消衛環委員會召集人，具審查市府預算、質詢監督等職權，卻涉及永安、茄萣、楠梓三處工程。

橋頭地檢署查出，永安區一處綠能案場整地遭抗爭，業者向陳明澤求助，陳竟要求業者將六千萬元填土工程改由指定廠商承作以「弭平抗議」，遭拒後竟發函揚言撤銷漁電共生申請，迫使停工，因未得利遭依恐嚇得利未遂罪起訴。另茄萣區光電案場填土工程，陳與莊嘉祥以協調為名，要求更換承包商，並以敦親睦鄰名義索取回饋金，另向業者索賄五十萬元未遂，業者被迫讓出工程，陳、莊兩人取得三三○餘萬元不法利益，遭依圖利、藉勢藉端勒索未遂等罪起訴。

橋檢另查出，楠梓區一處建廠工程土方須外運，陳明澤、陳善慧自二○二三年起接觸承包業者，二○二五年以協助土方去化、因應稽查為由，約定每立方公尺收賄十元。二○二五年十一月南星計畫區開放合規土方進場後，兩人再向業者接洽，業者分六次交付五一三萬餘元，遭兩人朋分。