澎湖地方選戰激烈，澎湖地檢署今天查獲賄選，陳姓男子以每票新台幣5000元交付現金給選民，檢方並在其住處查扣49萬元，陳男遭聲請羈押禁見獲准，另2名收賄者分別以1萬、3萬元具保候傳。

澎湖地檢署獲報澎湖縣七美鄉陳姓男子涉嫌11月中旬，交付現金給有投票權的選民，約定投票支持某2位特定候選人，每票新台幣5000元，每位選民可獲得1萬元現金。

澎湖地檢署檢察長吳怡明指派檢察官陳建佑偵辦，今天指揮澎湖縣調查站與台北市政府警察局刑事警察大隊、澎湖縣警察局刑事警察大隊、海巡署第八海巡隊持票搜索澎湖縣七美鄉2處所，在陳姓住處扣得現金49萬元、存摺、競選文宣等物，並拘提2名民眾到案。

檢察官訊問後，諭知2名收賄被告分別以1萬元、3萬元具保候傳，1名訊後請回，涉嫌行賄陳姓男子因犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

澎湖地檢署嚴正呼籲，選票不是商品，民主不容買賣。隨著投票日接近，將持續指揮警調人員將積極查察賄選，一經查獲絕不寬貸，以維護選舉公平與純淨。