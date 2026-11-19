選舉逼近，雲林縣接連發生賄選，目前已有多人被羈押、交保。林內鄉再傳連姓鄉代候選人，為躲避賄選刑責，突發奇想，疑送給選民一整箱衛生紙作為賄選對價。另一名林內鄉的王姓村長候選人，則涉嫌設宴招待選民。大埤鄉的謝姓鄉代候選人則涉嫌直接以一票3000元向多名選民買票，3人被移送法辦，檢方訊後依違反選罷法聲押，法官裁定6至20萬元交保。

檢警指出，57歲連姓林內鄉代候選人今年10月，將一箱裝有50盒折合市價686元的面紙，贈送給湯姓選民，以此作為賄選對價，尋求支持。51歲王姓村長候選人今年5月，在林內鄉某處鐵皮屋內以每桌6000元代價，餐宴多位村民，尋求投票支持，餐後還分贈送肉鬆1包。雲林地檢署檢察官周甫學指揮警調搜索，查扣相關證物，傳訊20人。

檢警指出，大埤鄉72歲林姓鄉代候選人，今年10、11月間涉嫌透過許姓和林姓2名樁腳，以每票3000元交給選民，檢察官廖易翔指揮搜索，查扣現金8萬7000元，並傳喚28人到案說明。

檢察官訊後，認為連、王男涉犯選罷法，以勾串等為由，向雲林地方法院聲請羈押禁見，法官裁定連男6萬元交保、王男15萬元交保，兩人均限制住居；謝男20萬元交保。呼籲候選人以任何形式，企圖影響選民投票意向，均可能涉犯投票賄賂罪嫌，民眾如發現任何不法情資，請撥打0800-024-099（撥通後按4）反賄選專線，期盼鄉親共同守護乾淨選風。

檢警查扣整箱紙盒裝衛生紙。圖／雲林地檢署提供