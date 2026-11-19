聽新聞
0:00 / 0:00
雲林賄選連環爆各出奇招 送整箱衛生紙、設宴、現金買票3候選人交保
選舉逼近，雲林縣接連發生賄選，目前已有多人被羈押、交保。林內鄉再傳連姓鄉代候選人，為躲避賄選刑責，突發奇想，疑送給選民一整箱衛生紙作為賄選對價。另一名林內鄉的王姓村長候選人，則涉嫌設宴招待選民。大埤鄉的謝姓鄉代候選人則涉嫌直接以一票3000元向多名選民買票，3人被移送法辦，檢方訊後依違反選罷法聲押，法官裁定6至20萬元交保。
檢警指出，57歲連姓林內鄉代候選人今年10月，將一箱裝有50盒折合市價686元的面紙，贈送給湯姓選民，以此作為賄選對價，尋求支持。51歲王姓村長候選人今年5月，在林內鄉某處鐵皮屋內以每桌6000元代價，餐宴多位村民，尋求投票支持，餐後還分贈送肉鬆1包。雲林地檢署檢察官周甫學指揮警調搜索，查扣相關證物，傳訊20人。
檢警指出，大埤鄉72歲林姓鄉代候選人，今年10、11月間涉嫌透過許姓和林姓2名樁腳，以每票3000元交給選民，檢察官廖易翔指揮搜索，查扣現金8萬7000元，並傳喚28人到案說明。
檢察官訊後，認為連、王男涉犯選罷法，以勾串等為由，向雲林地方法院聲請羈押禁見，法官裁定連男6萬元交保、王男15萬元交保，兩人均限制住居；謝男20萬元交保。呼籲候選人以任何形式，企圖影響選民投票意向，均可能涉犯投票賄賂罪嫌，民眾如發現任何不法情資，請撥打0800-024-099（撥通後按4）反賄選專線，期盼鄉親共同守護乾淨選風。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。