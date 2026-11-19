南投縣議員平地原住民第六選區僅有2名候選人競逐1席，卻爆出雙方陣營都涉嫌現金買票。爭取連任的縣議員石慶龍涉嫌與助理以每票5000元行賄，今天遭法院裁定羈押禁見；對手江秉翰的林姓樁腳也涉嫌以每票5000元至1萬元買票，今天同樣遭羈押禁見，兩案共3人遭羈押。

南投地檢署表示，檢方日前接獲江秉翰陣營涉嫌現金買票情資，11月4日指揮調查局及警方搜索8處，約談林姓樁腳及近10名選民，查扣5萬8000元，其中包含選民主動繳回的3萬4000元賄款。檢方查出，林姓樁腳涉嫌以每票5000元至1萬元，要求選民投票支持江秉翰，依違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪聲押，但法院11月5日裁定10萬元交保。

檢方不服提出抗告，經台灣高等法院台中分院撤銷發回，今天重新召開羈押庭，法院審酌後裁定林姓樁腳羈押禁見。

另一起案件涉及爭取連任的石慶龍。檢方11月17日指揮調查局及警方搜索10處，約談30餘名選民，查扣選民主動繳回的1萬5000元賄款。檢方查出，石慶龍涉嫌與張姓、魏姓助理共同以每票5000元現金行賄，要求選民支持石慶龍，18日拘提石到案。

檢察官訊問後，認為石慶龍及張姓助理涉案重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，今天中午獲准。魏姓助理以6萬元交保，另有陳姓選民以3萬元交保，其餘選民請回。

周士榆表示，該選區僅2名候選人競逐1席，雙方陣營卻都遭查獲涉嫌現金賄選，嚴重危害民主選舉。檢方查賄不分黨派、不分陣營，無論候選人身分及政治立場，只要涉及不法，都將依法嚴辦，絕不寬貸。