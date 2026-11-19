九合一選舉倒數9天，檢、警持續查緝選舉賭盤，以保選舉公正，士林地檢署今指出，已查獲選舉賭博案件9件、10人，其中8件為散戶賭客透過海外去中心化預測市場平台「Polymarket」，以虛擬貨幣下注簽賭；另檢、警近日向上溯源，破獲有組頭利用LINE群組開立台北市長選舉賭盤，拘提陳姓等2名嫌犯到案，查扣現金12萬元。

據了解，國外知名市場預測網站「Polymarket」主打用戶可針對全球各類時事與選舉結果進行預測下注，今年台灣舉辦地方公職人員選舉，各縣市長選情也成為該平台熱門標的。

儘管網站已被國內「封網」，仍可透過VPN等方式「翻牆」進入，並用虛擬貨幣USDC下注簽賭；士檢已循線查獲8件、8人透過Polymarket下注。

除了Polymarket，士檢也針對國內地下賭盤向上溯源，本月9日、17日指揮新北市警淡水分局執行拘搜，逮捕涉嫌經營網路選舉賭盤的2名陳姓被告，查扣手機及現金約12萬元等證物。

據悉，這2名陳姓男子為朋友關係，涉嫌利用通訊軟體LINE開群組招攬賭客，鎖定台北市長選舉結果開盤，並直接用台幣收賭金，累計賭資約10萬元。

檢察官複訊後，認定2人均涉犯公職人員選舉罷免法第103條之1第4項「意圖營利以選舉結果為標的聚眾賭博」罪嫌，分別命3萬元、8萬元交保候傳。

士檢強調，查賄團隊已全面動員，對於任何非法妨害選舉之情事，均將積極蒐證，溯源追查；也呼籲民眾若發現賄選、選舉賭盤或境外勢力介選等情資，可打檢舉專線「0800-024-099轉4」共同維護選舉公正。