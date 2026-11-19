中華民國羽球協會今年5月舉辦理事長、理監事改選作業，前理事長程俊琅認為改選年會員人數暴增疑「灌人頭」，控訴近年2次理事會及1次會員大會涉違規招收，提告請求撤銷並確認3次會議決議無效，日前遭台北地院判決駁回。

羽協今年5月舉辦第15屆理事長、理監事改選作業，由許安進當選新任理事長，卻遭同屆理事長侯選人、前理事長程俊琅質疑「灌人頭」，劍指2024年底及2025年間2次理事會及1次會員大會違規招收會員，決議應屬無效。

程俊琅認為，2次理事會針對新會員加入決議通過，新增人數不僅與羽協提報給運動部的名單有落差，且有短報情事，顯是重複列名或虛增成員。至於會員大會拍板新增會員，除會員身份認定本具爭議，當天出席人數也未過半，已違反協會章程規定。

程俊琅主張，羽協又延遲公開相關會議紀錄，導致他今年2月才在官網看到，進而得知會議中的種種瑕疵，提告請求撤銷會員大會決議，並確認2次理事會決議無效。

北院審酌，程俊琅認為會員大會出席人數未達章程規定，若欲請求撤銷應於決議作成後3個月內提出，而這3個月在法律上稱為「除斥期間」，期限自決議當天起算，不因會員何時看到會議紀錄而改變，一旦屆期則不得要求撤銷。

北院指出，羽協會員大會於2025年5月25日作成決議，程俊琅卻直到今年2月才提告，早已超過3個月法定期間，撤銷訴權消滅。

此外，會員大會雖拍板新增會員名單，但新會員是否繳納會費並具入會資格，早由理事會審定。北院認為，會員大會只是形式上通過，並不會實質審查會員資格，也無權逐一查核，無從以此認定會員大會決議無效。

至於請求確認2次理事會新增會員決議無效，北院表示，程俊琅雖稱新會員資格可能影響選舉、會員大會決議及自身權益，卻沒具體說明與羽協間有何法律關係不明，並因此面臨何種侵害危險，而不得提起確認之訴，程序上不合法，一審均判決駁回。仍可上訴。