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選前9天出事！士林福德里長盛琳惠涉挪用公益垃圾袋圖利 遭收押禁見
60歲台北市士林區福德里里長盛琳惠本次九合一選舉爭取連任，卻遭檢舉涉嫌將限供專案清潔活動用的「公益垃圾袋」違法提供廠商清運廢棄物，藉此圖利他人減省清運費用。士林地檢署昨天約談盛女等6人到案，檢察官漏夜複訊後聲押，士林地方法院今天下午近6時許裁定羈押禁見。
士林地檢署日前接獲檢舉，指盛琳惠涉在今年7月間，將專案清潔活動專用的「公益垃圾袋」違法交付廠商清運事業廢棄物，圖利他人減省清運支出；此外，地方也傳出盛女疑將部分公益垃圾袋發給里民處理自家垃圾，涉及公有財物不當使用，方隨即指派肅貪專組檢察官王惟星，指揮台北市調處與北市警士林分局組專案小組蒐證。
專案小組昨天持搜索票，兵分7路搜索盛琳惠住處、里辦公處及涉案廠商辦公處所等地，查扣手機等證物，並通知盛女在內的3名被告及3名證人到案。
盛琳惠經調查局初詢後，昨晚移送士林地檢署複訊，檢察官訊後認定她涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第5款利用職權機會、身分圖利罪嫌，屬最輕本刑5年以上重罪，且有勾串、滅證之虞，今晨向法院聲請羈押禁見。至於同案的洪姓、楊姓2名廠商被告，則因涉犯廢棄物清理法未取得許可文件從事廢棄物清除罪嫌，訊後各命2萬元交保候傳。
士林地院今天下午開庭審理，裁定盛琳惠收押禁見，理由候補。
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