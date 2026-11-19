無黨籍南投縣議員石慶龍涉以每票5000元賄選，遭搜索、拘提到案，檢方向法院聲押禁見於今天裁准；相同選區候選人江秉翰的林姓樁腳也涉買票，法院今天裁定林姓樁腳羈押禁見。

南投地方檢察署今天表示，接獲南投縣議員第6選舉區（平地原住民）爭取連任石姓縣議員涉現金買票情資，17日搜索10處地點並約談30多名選民到案，扣得選民主動繳回賄款新台幣1萬5000元，因案情突破，檢察官18日凌晨逕行搜索及拘提石姓縣議員到案。

南投地檢署表示，檢察官訊後認為石姓縣議員與張姓助理、魏姓助理共同以每票5000元為對價，要求選民投票支持石姓縣議員，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌重大，向南投地方法院聲請對石姓縣議員、張姓助理羈押禁見，今天獲法院裁准；魏姓助理具保6萬元、陳姓選民具保3萬元，其餘選民請回。

檢方也接獲縣議員第6選舉區另1名江姓候選人涉現金買票情資，4日搜索8處地點並約談林姓樁腳及近10名選民到案，並扣得5萬8000元（含選民繳回3萬4000元賄款）等物，檢察官訊後認為林姓樁腳以1票5000元至1萬元不等現金為對價，要求選民投票支持江姓候選人。

檢方表示，林姓樁腳涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，法院日前裁定具保10萬元，經抗告發回南投地方法院更裁，法院今天重開羈押庭，裁定林姓樁腳羈押禁見。

南投地檢署檢察長周士榆表示，南投縣平地原住民縣議員第6選舉區僅2名候選人，競選1席，2方陣營卻都遭查獲涉現金賄選，嚴重危害民主選舉。

南投地檢署也偵辦竹山鎮民代表選舉黃姓參選人涉現金賄選案，昨天搜索參選人住處、競選服務處等14處，通知10多人到案說明，查扣現金4000元（含選民繳回2500元賄款），檢察官訊後認為黃姓參選人交付劉姓樁腳現金，以1票500元為對價賄選。

檢方表示，劉姓樁腳涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯、證人之虞，向法院聲押劉姓樁腳，今天裁准羈押禁見；黃姓鎮代參選人經檢察官複訊諭知交保4萬元、1名涉案選民交保5萬元、4名選民緩起訴，其餘請回。