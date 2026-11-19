南投檢方查賄再有斬獲！竹山鎮民代表候選人涉嫌透過樁腳以每票500元買票，劉姓樁腳遭法院裁定羈押禁見；信義鄉另查獲村長候選人親屬涉嫌動員5人虛遷戶籍，檢方連續查獲賄選、幽靈人口案件，將持續追查幕後主使者。

南投地檢署持續查察地方公職人員選舉不法情事，檢察長周士榆指示檢察官積極偵辦賄選及幽靈人口案件，17日、18日連續發動查察行動，分別查獲信義鄉村長選舉幽靈人口及竹山鎮民代表選舉現金賄選案，其中竹山案劉姓樁腳遭法院裁定羈押禁見。

檢方指出，竹山鎮民代表選舉現金賄選案檢察官吳慧文18日指揮竹山警分局及南投縣調查站，持法院搜索票搜索12處，另搜索候選人住處及競選服務處2處，通知10餘人到案說明，查扣現金4000元，其中2500元是選民主動繳回的賄款。

檢方調查，黃姓鎮民代表候選人涉嫌交付現金給劉姓樁腳，再由劉以每票500元為對價，要求選民投票支持黃姓候選人。檢察官認為劉姓樁腳涉嫌投票行賄罪嫌重大，且有逃亡及勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押獲准。

黃姓候選人經複訊後以4萬元交保，另有1名涉案選民交保5萬元，4名選民獲緩起訴處分，其餘人請回。檢方表示，將繼續追查賄款來源及是否涉及其他共犯。

信義鄉村長選舉幽靈人口案，檢察官陳俊宏1指揮信義警分局搜索6處，約談8人到案。檢方查出，某村長候選人的邱姓親屬2人，涉嫌為協助候選人當選，事先謀議動員員工及家屬虛遷戶籍，將張姓員工等5名具有親屬關係的人，戶籍遷入邱姓被告位於該村的住處，藉此取得村長選舉投票權。

檢方認定7名被告涉嫌違反刑法及公職人員選舉罷免法妨害投票未遂罪，考量個案情節及犯後態度，訊後均請回。