民進黨籍高雄市議員陳明澤涉嫌利用議員職權，介入北高雄綠能案場土方工程，又與無黨籍市議員陳善慧聯手向楠梓建廠工程業者收賄，橋頭地檢署偵結，依貪汙治罪條例等罪起訴陳明澤、陳善慧，以及擔任白手套的有德營造公司負責人莊嘉祥，檢方認為陳明澤、莊嘉祥涉犯的藉勢藉端勒索未遂罪最輕本刑10年以上，依法應行國民參與審判，由於案件相牽連，證人與證據也多有重疊，因此請求法院全案合併交由國民法官審理。

起訴書指出，陳明澤是市議會工務委員會成員，陳善慧選區為左營、楠梓，擔任警消衛環委員會召集人，兩人都有審查市府預算、人民請願及質詢監督的職權，主任檢察官蘇恒毅、檢察官段可芳指揮調查局高雄市調查處，查出兩人涉及永安、茄萣、楠梓3處工程。

某綠能企業自2021年1月起申請開發永安區綠能案場，同年11月整地時遭地方抗爭，車輛無法進場，何姓工地主任向陳明澤求助。陳明澤得知業者原以每立方公尺600元發包填土工程，總額約6000萬元，竟在2021年11月11日於議會辦公室要求改由他指定的廠商承攬，聲稱這樣就能避免抗爭，被業者以不再開發為由婉拒。

11月23日，陳明澤又把一份以議員名義擬請主管機關停止或撤銷該公司漁電共生申請案的函文內容傳給何姓主任，何轉給許姓負責人後，兩人心生畏懼，後來業者停止填土工程，陳明澤沒有拿到利益，檢方依公務員假借職務上機會恐嚇得利未遂罪起訴。

茄萣區一處由漁塭改建的光電案場須填土約5萬立方公尺，由高姓負責人的工程行以每立方公尺100元承作，2024年12月至2025年2月間，運土車輛在進場道路遭地方抗爭阻擋。

檢方指出，陳明澤與莊嘉祥在2025年2月3日後以協調抗爭為名，邀監造及開發、工程業者開會，要求把填土工程改由有德營造承作，才能「弭平抗爭」，3月12日，陳明澤還親自致電高姓負責人，要求他退出運土工程。

陳明澤另透過曾姓監造人員，以「敦親睦鄰」名義向開發商索取回饋金，並向負責設計規畫的光電公司李姓負責人要求至少50萬元，遭拒而未遂。不過業者為避免工程延宕，仍讓有德營造接手填土工程，陳、莊兩人因此取得不法利益約330萬1755元，檢方因此依對於非主管監督事務圖利、藉勢藉端勒索未遂等罪起訴。

楠梓區一處建廠工程有約52萬立方公尺土方須外運，由王姓負責人的營造公司承攬整地工程，再交由高姓負責人的工程行運土。檢方調查，陳明澤、陳善慧2023年起主動接觸王姓業者，2025年初表示可運用議員職權協助處理土方去化、車輛被退回及主管機關稽查等問題，並透過聯繫主管機關、參加公聽會及質詢推動土方外運。雙方約定，賄款以每立方公尺10元計算，由蘇姓地方人士負責交付。

起初因為找不到適合的去化場址，款項沒有交付，直到2025年11月市府公告，符合規定的民間工程可申請把剩餘土石方運往南星計畫區，兩人又向蘇男確認約定，今年1、2月土方開始外運後，蘇男在2月至7月間分6次交付共513萬1420元，由兩人朋分，陳明澤分得256萬5710元，3、4月間，兩人仍持續協助處理運土車輛遭環保單位稽查及退車爭議。

63歲的陳明澤從2002年當選高雄縣議員起，代表茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮選區，已6連霸，今年3月宣布交棒女兒陳琳潔，他7月30日遭搜索，8月1日凌晨被裁定羈押禁見。

陳善慧曾任楠梓區興昌里長，2018年起當選兩屆市議員，今年不再連任，改由兒子陳冠宇參選，他10月下旬遭搜索，檢方聲押後，法院裁定250萬元交保，兩人都在年底選舉投票前夕被起訴，是否衝擊子女選情，受到地方關注。