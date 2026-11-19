蔡姓退伍空軍上尉領取一次性退伍金，原本享有18%優惠存款利息，卻隨著2020年政策轉變一度停發又恢復。國軍退除役官兵輔導委員會（下稱退輔會）後續寄發恢復辦理通知函文，蔡卻因未領掛號信錯失補領利息機會，訴請國賠求償近68萬元，日前遭台北地院判決敗訴。

蔡主張，他1994年以空軍上尉軍銜退伍，領取一次性退伍金，原享有18%優惠存款利息，每月約可領1萬7414元利息。但2020年政策反覆，退輔會先是在6月依國防部見解通知停發，同年11月又認為再任公職者可恢復優存，因此寄發恢復辦理通知。

蔡表示，他並未收到相關通知，後來才從他人輾轉得知退輔會有寄送函文，因而在2023年向退輔會陳情。後續，退輔會雖曾函請台灣銀行協助辦理恢復優存利息，但被以距離可申請時間已逾2年為由，拒絕給付。

蔡認為，退輔會先是違法停止他優惠存款，又因過失未將恢復辦理的函文合法送達，導致他無法領取優存利息，提告請求國賠，要求退輔會給付利息損害67萬9146元。

北院審酌，有關給付退役軍官優惠存款實施細節，主管機關為國防部，退輔會依照國防部見解，擬具並寄發停止或恢復辦理函文並無違誤。再者，退輔會在政策出現轉變後10天隨即作業，篩選出數千人符合資格者造冊並函知台銀，難認有何怠於職務或過失可言。

北院指出，另根據郵件投遞流程可見，本案恢復辦理函文早於2020年11月30日從台北郵局以掛號寄出，原由鶯歌鳳鳴郵局送至蔡的住處，但歷經2次投遞均未成功。期間，蔡曾去電郵局請求改投至新莊副都心郵局，送達後卻又長達19天未領取，導致信件被批退。

審理期間，該封郵件經當庭剪開勘驗，裡頭正是退輔會欲告知蔡辦理恢復優惠存款的函文。

北院認為，蔡早知自己有掛號信件在郵局招領，並致電要求改送位於工作地點1樓的新莊副都心郵局，卻在送達後整整19天內，只因個人臆測、猜想，誤以為該掛號信為其他訴願相關文書，而不願走下樓領取，才導致未能及時辦理恢復優惠存款，超過申領期限。

北院表示，退輔會公務員並無過失和行政怠惰情事，也與蔡主張的利息損害間欠缺相當因果關係，一審認定蔡請求退輔會賠償無理，判決駁回。仍可上訴。