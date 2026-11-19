距離地方選舉僅剩不到10天，金門檢調查獲現任里長涉替自己及議員候選人每票5000元買票，昨日兵分多路搜索6處，拘提里長及通知5名選民、相關人士到案，查扣賄款共3萬2000元；檢察官漏夜偵訊後，認定里長涉嫌重大，且有逃亡、串證之虞，今天中午向法院聲請羈押禁見獲准。

金門檢調再查獲一起現金買票賄選案，金門地檢署掌握情資，發現陳姓現任里長兼候選人，涉嫌為自己及金門縣某議員候選人，以每票新台幣5000元代價，向選民行賄，隨即指派檢察官指揮法務部調查局福建省調查處、航業調查處及金門縣警察局組成專案小組，展開蒐證及偵辦。

專案小組於昨日持法院核發的搜索票，兵分多路前往6處地點搜索，並拘提陳姓里長到案，同時通知5名選民及相關人士接受調查，行動中，檢調除查扣相關證物，也查獲選民主動繳回的賄選款項，合計查扣新台幣3萬2000元。

檢察官漏夜偵訊後，認定陳姓里長涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項投票交付賄賂罪嫌重大，且有相當理由認為有逃亡及勾串共犯、證人之虞，今天中午向福建金門地方法院聲請羈押禁見，法院裁准。

金門地檢署強調，賄選不僅破壞選舉公平，更嚴重侵蝕民主制度的根基，呼籲民眾堅守「不買票、不賣票」原則，切勿因一時利益影響選舉結果。若發現疑似賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024-099轉4，檢方已建立檢舉人身分保密措施，保障檢舉人權益，鼓勵民眾勇於檢舉，共同維護乾淨選風。