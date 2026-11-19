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疑AI變造沈伯洋政見圖…傅崐萁幕僚李秀姬遭約談 複訊後請回
國民黨立委傅崐萁國會辦公室執行長李秀姬在臉書分享疑似經AI變造的民進黨台北市長候選人沈伯洋選舉公報政見圖，李刪文後又發文指「網友做的AI圖，以後會仔細確認再分享」。台北地檢署指揮新北市調查處火速約談李到案，今下午檢察官複訊後，李無保請回。
李秀姬今下午1時許抵達北檢，檢方複訊後請回。現場媒體問李是否要說明，李保持靜默、未對外發言，在法警護送下走出北檢，搭乘計程車離去。
李秀姬本月17日在個人臉書附上疑似經變造的沈伯洋選舉公報政見圖片，圖片上文字寫上「沒有市民大道縫合、沒有自行車專用橋、沒有無限都更」等，李的貼文內容指出，「公務員彈性上下班呢？單身女性服務專線呢？臨時托老券呢？」。
網友質疑政見圖是AI修改，連供查閱完整政見的QR CODE也疑遭變造；李秀姬隨後刪除貼文，另發文回應「謝謝各位恩人的提醒，網友做的AI圖，以後會仔細確認再分享。」有網友仍質疑李秀姬分享AI改圖是否應該道歉，李則回覆「生氣對身體不好喲」，並限制網友回應貼文。
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