有台灣食神之稱的美食文化工作者梁幼祥，近日回顧十年前捲入食品效期變造案件的經歷。圖／梁幼祥提供

有台灣食神之稱的美食文化工作者梁幼祥，近日回顧十年前捲入食品效期變造案件的經歷，表示自己雖經一、二審判決無罪，多年訴訟與負面報導造成的事業損失、家庭傷痛及名譽傷害，卻難以隨判決落幕而恢復。他呼籲，司法改革必須正視偵查資訊外流、認罪壓力、訴訟拖延及無罪後名譽修復等問題，讓遭受冤屈者的聲音被聽見。

「人民的清白，可以如此草率了事嗎？」梁幼祥回憶，當年接受調查時，大批媒體一路追逐，自己尚未經法院審判，便已被置於鋪天蓋地的負面新聞之中。他質疑，媒體當時掌握的案情從何而來？相關資訊是否經過查證？有無將偵查中的懷疑，提前包裝成確定的犯罪事實？

中央社2022年3月8日報導，梁幼祥涉及的食品效期變造案，一審因罪證不足判決無罪，二審臺灣高等法院仍判無罪。報導並記載，他於2016年11月11日接受調查、移送複訊後，以新臺幣八萬元交保。

梁幼祥表示，案件帶來的衝擊遠超過法庭。他自述，商品下架、工作邀約與代言中止，公司經營及顧問工作受到重創；家人也長期承受憂慮與壓力。他尤其難以釋懷的是，母親晚年為案件牽掛，未能讓他有機會充分彌補這段歲月留下的遺憾。

對他而言，無罪判決確認了法律上的清白，但失去的工作、親情陪伴與人生時間，並不會自動回來。

「偵查不公開，不能只剩紙上原則。」梁幼祥對這起經歷提出一項司法治理的重要問題：國家尚未證明一個人有罪之前，如何避免他先在輿論中受到懲罰？

偵查機關依法辦案具有公共必要性，但資訊發布同樣必須受到約束。檢察官倫理規範要求遵守無罪推定、兼顧有利與不利事證，並嚴守偵查不公開；檢察官的職責，也不是單以使被告定罪為目的。

因此，若偵查資料疑遭不當揭露，不能僅以「媒體自行採訪」作為所有疑問的終點，而應依具體事證調查資訊來源、發布流程及責任歸屬。同時，媒體也應清楚區分犯罪指控、檢方主張與法院認定，避免以聳動標題提前宣判。

不過，媒體到場或報導密集，本身尚不足以證明特定檢察官洩密。真正有公信力的究責，必須建立在調查與證據之上。

梁幼祥指稱，當年偵訊過程中，曾被勸說以認罪方式儘速結束案件。他表示，自己無法接受為了省去訴訟麻煩，承認沒有做過的事情。

這項指控所涉及的制度問題，值得嚴肅看待：當被告所承受疲憊、名譽壓力與經濟負擔時，在其當下是否仍能充分理解自己的權利，並作出自由決定？

認罪程序的正當性，必須建立在充分告知、辯護協助及自願選擇之上。倘若無辜者因不堪程序負擔而選擇認罪，即使案件迅速結案，也不能被視為司法的成功、尤其是司法正義何在？

無罪判決之外，還應有檢討與修復。檢方起訴後獲判無罪，不當然代表檢察官違法；依法提起上訴，也不能直接等同濫權。但這不表示偵查品質、證據評價與訴訟決策可以免於檢驗。

尤其在一審已指出證據不足後，檢方更應具體說明原判決何處有誤，並重新檢視有利被告的資料。上訴權應服務於法律與事實的正確適用，不能淪為維持原先立場的慣性。

梁幼祥呼籲，司法機關應強化重大爭議案件的檢討機制；對有具體違失線索者，依法啟動調查與評鑑。媒體則應重視無罪結果的後續報導，在原有新聞頁面清楚補充案件結局，避免當事人多年以後，仍被過時的犯罪指控定義。

對冤案與冤獄的關懷，也不能只停留在宣判當天。訴訟期間的法律協助、心理支持，以及符合要件者的補償與救濟，都應成為制度持續改善的方向。

梁幼祥表示，經歷訴訟風暴後，他選擇重新投入學習，進入政治學領域深造，並於近日分享通過博士資格考試的消息。走過七十歲生日，他希望把個人的傷痛，轉化為對司法權力與人民權利的持續關注。

他的經歷也提醒社會：當國家動用刑事追訴權，承受後果的是一個人的完整生活。司法既要追究犯罪，也必須有能力辨識錯誤、停止傷害，並向受到不當對待的人說明責任。「清白不該以耗盡人生為代價；無罪之後，也不該只剩當事人獨自收拾殘局。」

聚傳媒