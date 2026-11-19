台南監獄蘇姓管理員向陳姓受刑人借款20萬元無力償還，涉嫌以夾帶菸酒入監抵債，之後再收10萬，5度將香菸、紅酒、威士忌帶進監獄，藏進舍房水桶供陳取用，蘇共收受30萬6千元賄賂而被訴貪汙，檢方移審後，台南地院裁定10萬元交保及限制住居，檢方不服抗告遭台南高分院駁回。

台南地檢署依貪汙罪起訴蘇及陳母子檔等3人，這是台南首件適用國民法官參審程序的貪汙案件。然而，原在押中的蘇移審後，台南地院裁定10萬元交保，檢方不服提抗告。

檢方指出，原裁定先以「被告之供述與部分共犯就細節所述略有出入」，認定蘇有羈押原因，然又以「被告之供述與共犯所述尚屬一致」認定欠缺羈押必要，顯然矛盾之處。

檢方表示，蘇犯罪所得為30萬6千元，迄今未繳回任何犯罪所得，且他所涉係公務員對於違背職務行為收受賄賂及不正利益罪，最輕本刑10年以上重罪，具保金額應以30萬6千元「以上」為宜。

檢方認為，蘇於移審訊問時，陳稱「希望可以讓我具保10萬元，每周到派出所報到」，可見他已表明願意「每周到派出所報到」，除原裁定已諭知限制住居、禁止與共犯、證人為任何形式接觸、聯絡應遵守事項外，應將被告「每周到派出所報到」、限制被告出境出海列為羈押替代手段。

台南高分院指出，原裁定雖認「被告之供述與部分共犯就細節所述略有出入」，然其後所稱「被告就構成要件事實所供，與共犯所供尚屬一致」，前者指被告與部分共犯對於案情細節之供述略有出入，後者則指就犯罪構成要件主要事實所為供述尚屬一致，二者所指層次不同，並無前後矛盾之處。

台南高分院表示，蘇因欠缺資金，始鋌而走險涉犯本案，他於偵查中已自白犯行，倘繳交犯罪所得30萬6千元，依貪汙治罪條例相關規定，尚得減輕其刑，然他迄未繳交該犯罪所得，並陳明是因無資力繳納，可見他的經濟及資力狀況確屬有限。

又犯罪所得繳回，涉及犯罪所得剝奪及法律所定減刑要件；具保金額酌定，則為確保他日後到庭及刑事程序順利進行，二者目的及考量因素並不相同，具保金額自無須與犯罪所得數額相當，尚難僅因他犯罪所得為30萬6千元，即認其具保金額也應以該數額以上才適當。

台南高分院認為，檢察官也未主張仍有羈押被告必要，而僅認應提高具保金額，則原審綜合被告資力、覓保能力及本案相關情狀，酌定10萬元保證金，尚難認有裁量不當情形。原審除命蘇具保外，已併予限制住居，並禁止其或第三人與本案共犯、證人為任何形式接觸、聯絡，已有相當替代羈押措施。