台灣大學林姓女舍監4年前不顧女博士生拒絕，連續撥打8通電話、要求室友拍照，甚至在寢室前守候，一審依跟蹤騷擾防制法跟蹤騷擾罪判刑7月，案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，全案定讞。

林姓女舍監2019年9月3日至2022年10月5日，在台大第一研究生宿舍擔任輔導員，因工作關係結識擔任學生生活自治會總幹事的女博士生。

林女2022年9月24日晚間11時許，連續撥打4通電話給女博士生，傳訊息給同房室友打探對方的狀況，並要求拍攝女博士生的照片。同年月29日晚間又連續撥打8通電話，並向室友打探消息、拍照。

林女同年9月30日、10月3日二度放置禮物、卡片、花束在女博士生寢室前，卡片寫「我不想失去你」、「我不論走到哪裡，看到什麼，總是想到你」、「我好想你」、「我好想知道你在想什麼，你願意告訴我嗎」等文字。

2022年10月4日凌晨，林女前往寢室要求女博士生見面被拒絕後，還持續門口守候30分鐘，直到女博士生請駐警隊到場後，林女才肯離去。

林女否認犯行，供稱女博士生是通報的高關懷學生，她基於輔導員身分才會關心，對方LINE也沒有封鎖她，不知道對方有表示過拒絕的意思，她和女博士生都是一般關係很好的朋友，正常互動往來。

一審認為林女逾越自己身為督導、管理住宿學生生活並使學生能安心住宿、求學的管理員身分，逾越對學生關懷的行為，將女博士生視為遂行自己愛慕與控制欲的附屬品，審酌女博士生於庭訊時出現情緒激動、落淚等創傷反應，考量林女的犯後態度等，判7月徒刑。