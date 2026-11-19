新竹市男子黃萬興和經營「金老爹港式點心」的胞兄因家產分配問題多有爭執，黃去年在餐廳內持刀刺死姪子，還嗆「他自找的，這是你的報應，要死我也甘願」等語，最高法院依殺人罪判處無期徒刑，全案定讞。

黃萬興案發前曾多次到金老爹港式點心餐廳，和胞兄爭執家產問題，他2025年5月1日晚間8時許又到餐廳爭吵，被嫂嫂回嘴「我吃剩飯等你（台語）」，並揚言報警。

黃萬興便到生活百貨賣場購買刀刃長19公分的水果刀，頭戴安全帽、右手持刀再度衝進餐廳，姪子見狀起身護住自己的姊姊，黃高舉水果刀稱「你報警給我看」、「我刺下去哦！我刺下去哦！」、「我要刺下去，你要死是不是？」

姪子拿店內的兒童餐椅與黃萬興搏鬥，期間受有多處傷勢，黃之後拿刀朝姪子左胸心臟處猛刺一刀，傷口深達19公分，導致姪子大量出血及創傷性血胸而身亡。

黃萬興見姪子倒在嫂嫂懷中，姪女上前按著胸口、邊哭邊喊「快點呼吸」，胞兄說「姪子會死在你手裡你知道嗎？」他仍不斷口出惡言「他自找的」、「這是你的報應，要死我也甘願」、「貪心啦，一起死好啦」、「膽識不是很好？」

一審裁定不行國民法官程序，認為胞兄等人至今未原諒黃萬興，更對黃的復歸社會充滿恐懼，依殺人罪判無期徒刑，二審維持一審判決，案經上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

新竹男子黃萬興與哥哥一家因家產分配問題長期不睦，2025年竟持水果刀闖入哥哥經營的港式餐廳，刺死親姪子。聯合報系資料照

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