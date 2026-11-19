桃園市中壢區明德里陳姓里長候選人涉嫌未經許可設立政治獻金專戶，親自或透過呂姓鄰長收受40餘人捐款8萬6000元；桃園地檢署昨兵分四路搜索，傳喚陳等2人道案，複訊後諭令分別以5萬元、3萬元交保，並追查疫苗活動紅包疑涉賄選案。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡說明，日前接獲情資，指陳姓里長候選人與該里呂姓鄰長，11月9日晚間在里辦公室辦理流感疫苗施打活動期間，涉嫌當場交付裝有現金的紅包袋給一名具有投票權的里民，檢方懷疑涉及賄選，因此展開調查。

檢察長張春暉獲悉後相當重視，隨即指派檢察官王曹吉欽指揮桃園市調查處及桃園市警局中壢分局組成專案小組，針對相關情資深入蒐證。專案小組掌握相關事證後，向桃園地方法院聲請搜索票獲准，昨天前往陳男、呂女住處及相關處所共4處執行搜索，並傳喚2名被告及1名證人到案，專案小組清查相關事證時，進一步發現陳男涉嫌違反政治獻金法。

檢方查出，陳男在尚未申請許可設立政治獻金專戶的情況下，便開始收受支持競選的款項，收款方式包括親自收取，或由呂女代為收受，捐款者多達40餘人，金額初步估計約8萬6000元。

依政治獻金法規定，候選人必須先經主管機關許可設立政治獻金專戶，才能依法收受政治獻金。候選人若未完成專戶設立程序，即收受支持競選的款項，便可能涉及違法。陳男被指控的問題，並非單純未公開捐款紀錄，而是尚未取得設立專戶許可，就已經收受競選捐款。

檢察官訊問後認定，陳男、呂女均涉嫌違反政治獻金法第26條第1項未經許可設立專戶而收受政治獻金罪，犯罪嫌疑重大，但考量尚無羈押必要，分別諭令陳男以5萬元、呂女以3萬元交保。

桃園地檢署表示，政治獻金法要求候選人依法設立專戶後才能收受捐款，主要目的在於確保競選經費來源及流向公開透明，避免私下金錢往來衍生爭議，並維護選舉公平性。

檢方提醒，投票日將近，候選人及支持者在籌措、捐助競選經費時，應確實遵守政治獻金法規定，不得因圖求便利而私下收受款項，以免觸法。桃檢強調，將持續秉持客觀中立立場，依法查察各類妨害選舉案件，維護公平、乾淨的選舉環境。