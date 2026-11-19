屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟涉嫌於任內利用發包工程索取回扣，一審判刑8年，二審期間逃匿遭通緝。調查局將陳男列為外逃通緝犯，並公布通緝照上網，可能潛逃地為香港。

檢警查出，陳亞麟自民國107年12月25日接任枋寮鄉長後，涉嫌在辦理鄉內公共工程採購時，透過白手套向投標廠商收取工程回扣及賄賂，並勾結圍標業者，洩漏投標資料，內定廠商得標後續再依決標金額4%至8%不等支付回扣。

陳另被控自民國108年1月21日至5月13日期間，分別駕駛公所2輛公務車往返高雄等地處理私事共7次。

一審屏東地方法院今年1月間，依貪污治罪條例判陳亞麟8年徒刑，不得易科罰金；得易科罰金部分，應執行1年徒刑，褫奪公權5年。

案經上訴，台灣高等法院高雄分院審理期間，陳亞麟因傳喚未到，遭高雄高分院於7月24日發布通緝。

法務部調查局將陳亞麟列為「外逃通緝犯」，並公布通緝照上網，網站指出，陳可能潛逃地點為香港。