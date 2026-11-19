台中市林姓女子在某耳鼻喉科診所擔任櫃檯人員，2024年間為拿取抽屜物品，順手拉開姚姓女同事的椅子卻未推回，害姚女坐空跌傷下背部。刑事部分林女遭依過失傷害罪判罰金1萬元確定，姚女另提刑事附帶民事求償90萬元。台中高分院近日審結，認定部分醫藥費與車資無關，判林女應賠償6萬200元，全案確定。

判決指出，2024年2月8日下午3時17分許，林女見姚女起身與患者談話，便拉開對方椅子拿取抽屜物品，事後未推回也未告知。姚女談話結束一屁股坐下，當場坐空跌坐，造成下背部挫傷。姚女主張因此就醫高達227次，提告向林女求償醫療費11萬餘元、計程車資11萬餘元、半年不能工作損失17萬餘元及精神慰撫金50萬餘元，共計90萬元。

林女在法庭上反駁，當時有伸手扶住對方，並未跌倒在地，當天也已致歉。她指出，姚女原本就因脊椎開刀長期復健，事後仍正常騎車上下班，並無搭計程車就醫的必要，之後離職則是因不願配合診所新制度遭資遣，與拉椅子無關，認為僅須賠償3000元。

台中高分院法官審理，向醫院函查確認下背部重度挫傷最多3個月即可治癒，加上姚女2020年至2023年間曾多次發生車禍，留有腰椎骨折等舊傷，就診病歷還包含腳踝與膝蓋扭傷，因此僅採認前3個月的1萬200元為必要醫療費。

法官進一步查出，診所打卡紀錄顯示姚女案發當晚仍正常值夜診，後續也持續上班未請假，並無不能工作損失；搭計程車就醫則未提出收據，兩項求償均予駁回。

法官考量雙方經濟狀況，判林女賠償醫療費1萬200元與精神慰撫金5萬元，合計6萬200元，全案確定。