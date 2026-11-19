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苗栗造橋鄉代候選人樁腳涉賄選 檢警搜索拘提11人到案、1人交保
九合一選舉倒數，苗栗地檢署偵辦造橋鄉彭姓鄉代候選人樁腳，涉嫌以每票現金1500元至2000元向選民賄選，以尋求投票支持楊姓鄉代候選人，全案拘提、傳喚、通知相關人等11人；檢方訊後諭令彭男8萬元交保，林姓選民等3人限制住居，其餘請回。
苗檢主任檢察官何建寬、檢察官邱舒虹偵辦楊姓鄉民代表候選人之彭姓樁腳涉嫌以每票現金1500元至2000元不等之對價，交付選民，以尋求投票支持該鄉民代表候選人，昨日指揮苗栗縣警察局刑事警察大隊執行搜索3處，並拘提、傳喚、通知相關人等11人到案說明。
據了解，彭姓樁腳坦承買票，亦有選民坦承受賄；檢察官於訊問後，認該彭姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄案件，犯罪嫌疑重大，有羈押原因，惟無羈押必要，諭知8萬元交保。林姓選民等3人限制住居，其餘請回。
苗栗地檢署今（19）日呼籲民眾若發現疑似賄選情事，請勇於檢舉，可洽該署反賄選檢舉專線0800-024099撥通後按4，辦案團隊絕對確保檢舉人身分之保密，並積極查緝，以共同維護純淨之選風。
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