台中去年發生3歲男童溺斃案，卻爆出1名金長髮、自稱「YUKI」的假義消幫CPR引發爭議，檢方以許持假的醫療機構隊員證涉嫌偽造文書，YUKI出庭否認犯行，主張檢方重複起訴；台中地院認為，YUKI先前已被依偽造署押判2月確定，檢方這次起訴基於同一事實，判處免訴，可上訴。

台中地檢起訴指出，許2022年3月24日在南區忠明南路、國光路口車禍，他明知並無「修諺凱醫療救護事業集團」存在，卻偽造「修諺凱醫療救護事業集團隊員證」交予警員證明身分，損害消防機構管理急救資格的正確性。

檢方訊時，許全部否認，辯稱該證書是他去參加救護課程，結束後對方發給他，自己都放在沒拿出來使用。但檢方根據許當時被查出車禍偽簽姊姊名字等，認為他犯行明確，依偽造文書罪嫌起訴他。

台中地院今年8月開庭時，YUK否認犯罪，表示當天精神狀況不佳，不知為何拿隊員證給警方，該證是他過去參加民間救護團體拿到的，不具任何法律效力，他也主張檢方重複起訴，違反一事不二罰原則。

YUKI事後受訪表示，自己過去的名字「太過陽剛」，不符合他女性身分，所以自己用AI選新的名字，並透露近期到台南麻豆醫院做生理性別特徵確認，結果是女性；媒體當時詢問他就診過程，YUKI表示自己從不拿健保卡看診，他都是自費，當時到醫院看診填寫個資時，選填女性。

台中地院查，許先前就曾因偽造署押罪被判刑2月確定，本案檢方起訴許2022年3月24日車禍時，持偽造的「修諺凱醫療救護事業集團隊員證」證明身分，與許前案判決認定的偽造署押犯行，是於同一時間、地點，在同一車禍事故中所為，許出示的也是同一證件，兩案基本社會事實自屬同一。

中院認定，許本案被訴行使偽造特種文書部分，應為前案確定判決之既判力所及，因此不經言詞辯論，判處本件免訴。