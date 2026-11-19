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涉送白米、500元買票 宜蘭郭姓市民代表候選人遭羈押禁見
宜蘭市郭姓市民代表尋求連任，涉及贈送白米、辦餐會，還以一票500元賄選，昨天遭檢警搜索傳喚詢問，訊後依選罷法投票行賄罪嫌，向宜蘭地方法院聲押禁見獲准。
宜蘭地檢署表示，全案由檢察官董良造指揮宜蘭縣調站、北機站、宜蘭、台北警方等偵辦，本月6日先拘提陳姓樁腳訊後聲押獲准，掌握相關事證後持續溯源偵辦，昨天持搜索票搜索29處所，拘提一名被告並傳訊27人到案說明，檢警調還查扣涉及行賄的白米、現金等物品。
據了解，郭姓市民代表為國民黨籍，涉及以送白米、辦餐會尋求支持，還以每票500元賄選。宜蘭地檢署主任檢察官黃冠中、檢察官董良造、郭欣怡訊問後，認郭涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌重大，聲押獲准。
宜檢表示，賄選不限於現金，發送物資、走路工、招待旅遊或餐宴、贈送禮品禮券、代繳費用、免費接送或提供勞務等，只要與投票意向掛鉤，都可能構成犯罪，呼籲民眾若發現賄選情事，勇於提出檢舉，檢舉獎金2000萬元，對於檢舉人資料也會絕對保密。
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