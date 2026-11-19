高雄市岡山國小近期因網紅教師林晉如申訴遭前校長游柏芬職場霸凌案成立、校長遭教育局解職引發各界高度關注，不料這起校園風波早在今年6月就曾衍生一起驚悚的恐嚇案外案，一名住在彰化的吳姓男子當時聽聞岡山國小有教師遭霸凌，竟一時義憤填膺，跨縣市寄出恐嚇信至學校，揚言要在校內放置爆裂物，甚至點名要「特別針對某班來炸」，橋頭地方法院近日審理後，依恐嚇公眾罪判處吳男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

2026-11-19 10:27