台中市吳姓市民控訴，烏日警分局賴姓、廖姓2名警員在2018年晚間，未經同意闖入庭院敲門家戶訪查，害家人受驚就醫，憤而提告向2警求償100萬元。一審台中地院判吳男敗訴，案經上訴，台中高分院近日審結，認定2警並無故意侵權，加上吳男未循國賠程序提告，將上訴駁回，全案確定。

判決指出，吳姓市民主張，賴、廖2名警員在2018年8月1日晚間7時許，未經引導便推開住處庭院大門，穿過庭院敲門聲稱要家戶訪查。吳男認為，警方違反夜間不得訪查等規定，侵害居住自由與隱私權，導致當時獨自在家的家人驚慌恐懼、就醫至今，吳男外出工作也整天擔心警察夜闖，因此向2警求償醫藥費及精神慰撫金共100萬元。

2名警員在法庭上反駁，當晚6時至8時執行聯合查察勤務，原本要拜訪隔壁鄰長家，因天色昏暗走錯門，發現後才臨時改向李女住處訪查。

2人強調當時穿著制服、明確表明管區身分與目的，並未踏入屋內，前後停留不到1分鐘，並無不法，就算有疏失也應走國賠程序，而非告警員個人。

台中地院審理時，法官勘驗監視器與譯文，確認2警穿著制服，吳男家人開門詢問「要不要進來」時，賴員還連忙回絕「沒有、沒有」，清楚告知在做家戶訪查，認定2警無故意或重大過失，判吳男敗訴。

吳男不服上訴，台中高分院近日審結，發現2警進入前庭院大門本就開啟，雖因天黑走錯門而在夜間訪查確有程序疏失，但絕非出於故意侵害權益。

法官進一步指出，公務員過失侵權依法應先循國賠途徑救濟，吳男與家人在2023年，向分局申請國賠遭拒後，始終未向法院提起國賠訴訟，導致請求權罹於時效，依法不得回頭向警員個人求償。至於吳男案發時根本不在家，無從認定權益受損，駁回上訴，全案確定。