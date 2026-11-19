年底九合一選舉倒數，爭取連任的台北市士林區福德里里長盛琳惠，遭檢舉涉嫌將限供專案環境清潔活動用的「公益垃圾袋」違法提供廠商清運廢棄物，藉此圖利他人減省清運費用。士林地檢署昨天兵分7路搜索、約談盛女等6人到案，檢察官漏夜複訊，認定盛女涉犯貪汙治罪條例圖利罪，罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，今天凌晨向士林地院聲請羈押禁見。

士林地檢署指出，日前接獲檢舉指盛琳惠涉在今年7月間，將專案清潔活動專用的「公益垃圾袋」違法交付廠商清運，圖利他人減省清運支出；此外，地方還傳出盛女疑將部分公益垃圾袋發給里民處理自家垃圾，涉及公有財物不當使用，檢方旋即指派肅貪專組檢察官王惟星，指揮台北市調處和北市警士林分局組專案小組蒐證。

專案小組昨天持搜索票，兵分7路前往盛琳惠住處、里辦公處及涉案廠商辦公處所等地搜索，查扣手機等相關證物，並通知盛女在內的3名被告及3名證人到案。

盛琳惠經調查局初詢後，昨晚移送士林地檢署，檢察官訊後，認定盛女涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第5款之利用職權機會、身分圖利罪嫌，屬最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，因罪嫌重大且有勾串、滅證之虞，今晨向法院聲押禁見，法院預計今天開羈押庭審理。

至於同案的洪姓、楊姓2名廠商被告，因涉犯廢棄物清理法第46條第1項第4款之未取得許可文件從事廢棄物清除罪嫌，訊後分別命2萬元交保候傳。

士林地檢署強調，基層里長服務鄉里仍應恪守廉潔分際、妥善運用公共資源，切勿心存僥倖以身試法。