民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案一審判刑17年，案件上訴二審審理中。同案被告、威京集團主席沈慶京限制出境、出海、科控期限將至，他主張年紀大、有高度醫療需求，聲請解除科技設備監控，或限制活動範圍於台北市，台灣高等法院裁定駁回，沈自11月24日起延長限制出境、出海、科控8月，可抗告。

高院11月9日開庭傳喚沈慶京、台北市議員應曉薇及助理吳順民。因沈慶京限制出境、出海及科技監控期限至11月23日屆滿，高院庭末也行訊問庭，沈表示不限制最好，若要限制出境、出海，最起碼讓他的活動範圍可以擴至全台灣，「讓我可以全台灣走透透」，否則限制於台北市十分不方便。

高院裁定指出，審酌全案證據資料後，沈慶京一審判刑10年，有相當理由認為有逃亡之虞，可預期判決或執行刑度重，則妨礙審判程序或規避刑罰執行的可能性增加，認為仍有繼續限制出境、出海、科控的必要，裁定沈自11月24日起延長限制出境、出海、科控8月。

沈慶京科控內容包括接受電子腳鐶，並應於每日晚上8時至10時，在台北市住處門牌前持用個案手機拍攝自己面部照片，同步傳送至科控中心，及不得靠近海岸線或機場。

至沈慶京主張一審法院限制活動範圍於台北市，造成很多不方便，因自身年紀大、有高度醫療需求，請求基於人權考量解除科控，或不要再限制於台北市。

高院指出，法院科控命令書並未限制沈慶京的活動範圍在臺北市，僅限制不得靠近海岸線或機場，未對沈行動範圍限制過度，因此裁定駁回。