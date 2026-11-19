台中陳姓男子今年8月間起，在網路張貼文字恐嚇總統賴清德，並轉傳槍枝上膛、試射的影片，案經警方循線逮人查扣改造槍枝送辦，檢方日前依恐嚇公眾等罪嫌將他起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，陳姓男子在今年8月及9月間，在臉書（Facebook）上張貼多則貼文與影片，內容點名總統提及「準備好斬頭」、「錢敢動、死」、「公開電視蹦了你」等語，影片畫面中並操作槍枝上膛、試射。

台中市警局清水分局於網路巡邏發現後，於今年9月12日循線前往陳男的住處搜索偵辦，查扣改造手槍（經鑑定具殺傷力）、手機等證物後，將陳男送辦。

全案經檢方偵辦後，日前依刑法恐嚇公眾罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將陳男起訴。