基隆市安樂區陳姓里長候選人遭檢舉涉嫌以免費餐會、招待旅遊等方式賄選，檢方昨指揮警方、調查人員搜索陳姓里長候選人辦公處所、住處等2處，查扣相關證物，並傳喚、通知共16人到案。檢方訊後諭知陳男10萬元交保。

基隆地檢署日前接獲檢舉指出，安樂區陳姓里長候選人涉嫌以免費餐會、招待旅遊等方式賄選，檢察官李昕諭指揮基隆市刑大、第四分局、基隆市調查站、等組成專案小組偵辦，昨前往該里長候選人辦公處所、住處等2處實施搜索，查扣相關證物，並傳喚、通知該候選人及選民等共16人到案說明。

檢警查出陳姓里長候選人為求順利當選，分別於6月、8月間，利用社區發展協會名義，舉辦兩次餐會，每次各2桌，1桌費用5000元，免費宴請有投票權選民。7月、9月間，涉嫌利用社區發展協會名義，招待有投票權選民前往旅遊，期約選民投票支持。

昨晚檢察官訊問後，認陳姓里長候選人涉違反公職人員選舉罷免法第99條第1項之對於有投票權之人交付不正利益罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知10萬元交保，其餘選民及證人均請回。