掌控桃園多家投資開發公司的吳姓女子，夥同友人以公司名義互開發票，虛列工程費及整合服務費，開出10.4億元假發票墊高土地移轉成本，3筆土地交易逃漏稅達5.4億餘元，桃園地檢署依違反稅捐稽徵法等罪起訴5人， 羈押的吳女遭求刑5年。

起訴指出，62歲吳女身兼鑫城、廣鵬、森羅及青田等公司實際負責人，74歲謝姓友人單任廣鵬、森羅登記負責人，45歲李男負責新耀（已於2024年1月解散）及吉璘公司，59歲張男為八十八甲公司實際負責人，62歲周男曾任森羅公司登記負責人，依吳女指示處理稅務、合約等業務的記帳士。

5人涉及桃園、新北3筆不動產交易，分別以形式買賣，亦即利用公司名義虛偽買賣、互開不實統一發票，再將不存在的工程費、整合服務費及整合開發費用列為取得及出售不動產的成本，向財政部北區國稅局不實申報，藉此降低應繳納的房地合一稅及營利事業所得稅。

第一案為中壢區新生路的大鐘印染房地交易，吳女與李男於2023年11月1日以24億5000萬元購入，2024年8月7日由鑫城公司形式上以35億元售予廣鵬與森羅公司，再由李男依指示以新耀、吉璘公司名義虛開合計3億9000萬元發票充作成本，由周姓記帳士於2025年5月13日持以向財政部北區國稅局申報，逃漏房地合一稅4540萬7483元。

第二案為觀音區下埔頂段等土地，吳女與張男於2022年1月27日各出資9億1587萬7133元購入、2023年10月1日各以16億1150萬元售予昊陽公司，再指示周男以廣鵬與八十八甲公司名義互開各5億2000萬元發票，於2024年5月17日虛報移轉費用，致兩人各逃漏稅2億3240萬5881元，合計4億6481萬1762元。

第三案為板橋區新興段土地，吳女以青田公司名義於2023年12月16日以16億6980萬3500元售予佛光山寺，指示李男以吉璘公司名義虛開1億元發票充作進項費用申報2024年度營利事業所得稅，逃漏營所稅3500萬元及未分配盈餘稅325萬元，共計3825萬元。3筆交易總計5億4846萬9245元。

全案由肅貪專組檢察官李昭慶指揮桃園市調查處偵辦，專案小組於2026年7月13日持搜索票搜索5人住居所並拘提5人及傳喚14名證人到案，調閱買賣契約、稅務申報書、國稅局函文、公司帳冊與銀行存摺匯款紀錄後，釐清資金流向與虛開事實。檢方複訊後向法院聲請吳女羈押禁見獲准，謝男10萬元交保，其餘被告請回。

檢方認定，吳女、謝男、李男及周男在大鐘印染房地交易部分，涉嫌違反商業會計法第71條第1款不實填製會計憑證，以及稅捐稽徵法第41條第1項以詐術逃漏稅捐罪；觀音下埔頂段土地交易部分，吳、謝、張及周則涉嫌違反商業會計法及稅捐稽徵法第41條第2項，以詐術逃漏稅捐達1000萬元以上罪嫌；板橋新興段土地交易部分，則由吳、李共同涉犯不實填製會計憑證及以詐術逃漏稅捐罪。

檢方審酌，吳女身為多家投資開發公司的實際負責人，卻以不正當方式逃漏鉅額稅捐，嚴重影響稅捐公平性及國家稅收，建請法院從重量處有期徒刑5年，移審後法院裁定續押。

桃檢強調，逃漏稅捐逾5.4億元嚴重損及課稅公平與國家財政，除起訴求刑外，已請北區國稅局依法追徵補稅。