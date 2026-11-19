基隆地檢署獲報，暖暖區陳姓里長候選人為尋求連任，被控有支持者虛偽遷移戶口，基隆地檢署昨指揮移民署、警方等單位搜索13處、傳喚陳姓候選人及選民共13人到案釐清。檢方複訊時，方姓選民等2人坦承為助陳連任涉嫌虛偽遷移戶口，檢方認定2人涉犯妨害投票未遂罪，訊後都請回。

基隆地檢署署日前接獲檢舉指出，基隆市暖暖區陳姓里長這次選舉尋求連任，方姓選民等為支持陳當選，涉嫌虛偽遷移戶籍至該里。

檢察官李怡蒨指揮基隆市警察局第三分局、移民署北區事務大隊基隆市專勤隊組成專案小組積極偵辦，昨前往該里長候選人辦公處所、住處等13處實施搜索，查扣相關證物，並傳喚、通知該里長候選人及選民等共計13人到案說明。

基隆地檢署表示，經檢察官訊問後，方姓選民等2人坦承涉犯刑法第146條第3項、第2項及公職人員選舉罷免法第98條之1第3項、第1項之妨害投票未遂罪嫌，相關人等昨晚均請回。

基隆地檢署檢察長陳佳秀呼籲，候選人切勿心存僥倖，以賄選或虛遷戶籍的「幽靈人口」等不法手段干擾選舉公平與公正，對於選舉不法案件，檢方秉持「有聞必查、有據必辦」原則嚴格查辦。