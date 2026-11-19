聽新聞
0:00 / 0:00
基隆暖暖區里長選舉爆幽靈人口2人坦承 搜索13處傳喚13人
基隆地檢署獲報，暖暖區陳姓里長候選人為尋求連任，被控有支持者虛偽遷移戶口，基隆地檢署昨指揮移民署、警方等單位搜索13處、傳喚陳姓候選人及選民共13人到案釐清。檢方複訊時，方姓選民等2人坦承為助陳連任涉嫌虛偽遷移戶口，檢方認定2人涉犯妨害投票未遂罪，訊後都請回。
基隆地檢署署日前接獲檢舉指出，基隆市暖暖區陳姓里長這次選舉尋求連任，方姓選民等為支持陳當選，涉嫌虛偽遷移戶籍至該里。
檢察官李怡蒨指揮基隆市警察局第三分局、移民署北區事務大隊基隆市專勤隊組成專案小組積極偵辦，昨前往該里長候選人辦公處所、住處等13處實施搜索，查扣相關證物，並傳喚、通知該里長候選人及選民等共計13人到案說明。
基隆地檢署表示，經檢察官訊問後，方姓選民等2人坦承涉犯刑法第146條第3項、第2項及公職人員選舉罷免法第98條之1第3項、第1項之妨害投票未遂罪嫌，相關人等昨晚均請回。
基隆地檢署檢察長陳佳秀呼籲，候選人切勿心存僥倖，以賄選或虛遷戶籍的「幽靈人口」等不法手段干擾選舉公平與公正，對於選舉不法案件，檢方秉持「有聞必查、有據必辦」原則嚴格查辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。