屏東監獄戒護科温姓、黃姓約僱管理員，涉嫌收受賄賂10萬2000元及5000元，違法夾帶違禁品入監供受刑人使用，屏東地檢署近日偵查終結，檢方認為温嫌、黃嫌及受刑人及其親友共7人，涉犯貪汙治罪條例收賄、圖利等罪，依法提起公訴。

檢方調查，温姓及黃姓男子為屏東監獄戒護科約僱管理員，許姓及潘姓受刑人的家屬及親友，為了將菸品、隨身碟、行動電話等物品攜入戒護區給受刑人，便以金錢賄賂温嫌及黃嫌。

温嫌共收受許姓受刑人親友賄款10萬2000元，多次違法夾帶電子菸吸菸器、電子菸油、智慧型手機、含影音檔記憶卡、MP4播放器、隨身碟、傳輸線、充電頭、手機支架，並購買香菸與口香糖等給許男，違禁品合計4萬4930元。

許姓受刑人也以「包過年紅包」為由，指示親友匯款5000元至黃嫌指定帳戶，黃嫌再購買打火機1個、讀卡器1個及轉接頭2個等物品，違法夾帶入監獄交付許男使用，違禁品合計418元。

許男後來於舍房內違規使用智慧型手機時，被監所管理員察覺，突擊安全檢查後當場查獲。温嫌及黃嫌自知難逃，今年4月到地檢署主動告知犯罪經過，坦承犯行並自願接受裁判。

檢方認為温嫌及黃嫌均於犯罪未被發覺前自首，並主動繳交各自全部犯罪所得財物，依貪汙治罪條例規定可減輕或免除其刑。温嫌涉犯對於違背職務收受賄賂、非公務員與公務員共同對主管事務直接圖利等罪；黃嫌涉犯對於違背職務收受賄賂罪，依法提起公訴。

另許姓及潘姓受刑人涉犯貪汙治罪條例非公務員與公務員共同對主管事務直接圖利罪；親友3人涉犯非公務員與公務員共同對主管事務直接圖利罪，亦提起公訴。