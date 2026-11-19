桃園地檢署偵辦桃園市中壢區里長參選人疑涉賄選案，查出參選人陳男未經許可設立政治獻金專戶，收受40餘人捐款約新台幣8.6萬元，檢方搜索約談2人，訊後分別以5萬元及3萬元交保。

桃園地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方日前接獲情資指出，陳姓參選人與呂姓鄰長於9日晚間，在里辦公室舉辦流感疫苗接種活動時，疑似交付裝有現金的紅包給具投票權的里民。檢方指派檢察官王曹吉欽成立專案小組，蒐證後於18日搜索2人住處及相關處所4處。

桃園地檢署指出，專案小組進一步查出，陳姓參選人未申請許可設立政治獻金專戶，即親自或透過呂姓鄰長收受40餘人支持競選款項，金額初估約8萬6000元。檢察官訊問後，認定2人涉嫌違反政治獻金法的未經許可設立專戶而收受政治獻金罪，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別諭知5萬元及3萬元交保。

桃園地檢署呼籲，候選人及參選人須依法申請許可設立政治獻金專戶，才能收受競選捐款，選舉投票日將近，候選人及支持者應遵守相關規定，避免私下收受款項觸法，檢方將持續查察妨害選舉案件。