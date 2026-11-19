張姓男子去年10月19日駕駛轎車，經台南中西區湯德章紀念公園圓環，遭民眾檢舉未依規定使用方向燈，為警逕行舉發，台南市府交通局依道路交通管理處罰條例裁處1200元，張認圓環屬單一通行方向，無需使用方向燈而提訴訟，法官勘驗影像自始即駛入中線車道並無變換車道，撤銷原處分。

張說，他駕駛該車由南門路順向駛入民生綠園圓環，而該圓環屬單一通行方向，無需使用方向燈。他不服交通局裁決，提起行政訴訟。

台南市府交通局表示，經審視舉發影像，該圓環以分隔島區分快、慢車道，其中圓環內另以白色虛線布設為三車道，張駕駛車輛自南門路駛入圓環外線車道時，駛入中線車道，期間未顯示方向燈，已屬違規。

高雄高等行政法院地方庭勘驗影像，指該圓環確屬單一行向圓環，圓環內快車道並以白色虛線布設為內側車道、中線車道及外側車道。

高雄高等行政法院地方庭表示，依該車整體行車過程，是沿圓環順行方向，逕駛入圓環中線車道，而非先駛入圓環內外側車道後，再向左變換車道至中線車道；而非交通局所稱張駕駛車輛駛入圓環外線車道後，再行變換至中線車道。

高雄高等行政法院地方庭認為，張於該時、地駕駛車輛，並無變換車道行為，自無應使用方向燈義務，交通局遽以道交條例第42條規定予以裁罰，難謂合法。