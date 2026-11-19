無黨籍花蓮縣秀林鄉長候選人、縣議員程美蓮與前鄉長許淑銀涉嫌賄選，檢調認定2人給選民500元現金、鯖魚及高麗菜違反選罷法，昨天偵辦後，分別交保10萬元及5萬元。

花蓮地檢署主檢廖榮寬表示，檢察官偵辦秀林鄉程姓鄉長候選人等人，涉嫌以交付500元及贈送鯖魚、高麗菜等方式賄選，違反公職人員選舉罷免法案件，於昨天指揮調查局花蓮縣調查站，花蓮縣警察局吉安分局，刑警大隊、新城分局、花蓮分局、玉里分局，刑事警察局偵查第三大隊，南投縣政府警察局中興分局，移民署花蓮縣專勤隊等單位，持法院核發搜索票，至被告住居所等9處執行搜索，並通知被告及證人共計41人到案。

經專案團隊檢察官詢問後，認程美蓮及許淑銀均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌重大，但無羈押必要，分別諭知具保10萬元及5萬元，其餘被告及證人均請回。

廖榮寬指出，主要就是因為2人有交付現金以及贈送鯖魚、高麗菜禮品的方式，來約定投票權的一定行使，所以檢察官認為犯罪嫌疑重大。而鯖魚與高麗菜的市價，還要再精確的計算，還要再看價值會不會動搖投票人的選舉意向，而認定是否會構成投票行賄罪嫌。

現任秀林鄉長王玫瑰任期屆滿，轉戰參選縣議員，交棒其丈夫胡智民角逐秀林鄉長，2人都獲國民黨推薦參選，但夫妻在9月因涉嫌賄選遭羈押，本月再被延押，等於2名鄉長候選人先後捲入賄選案，讓秀林鄉選情再添波瀾。

花蓮縣選委會表示，經中選會審核公告為候選人，選舉期間涉賄選遭搜索或羈押，因案件在偵查或審理階段，未經有罪判決確定，仍有參選資格；若涉案候選人案件尚未定讞並順利當選，仍可就職，但因羈押期間無法宣誓就職，將由縣府派人代理。

廖榮寬表示，目前偵辦到現在，花蓮賄選案件總計偵辦312件相關妨害選舉案件，人數是722人，總共羈押人數也已經到達了13人。選舉是民主法治基石，絕不容許任何不法資金介入選舉、破壞投票公正性，無論是交付現金、贈送物資禮品或以其他任何形式變相買票，檢警調均會緊密合作、強力偵辦，徹底追查資金來源並依法究辦到底，絕不寬貸。

花蓮地檢署指呼籲各候選人及選民切勿心存僥倖、以身試法，民眾若發現任何賄選或資金介選情事，請踴躍撥打免付費檢舉專線（0800-024099，撥通後按4），檢舉人身分絕對依法嚴格保密，經查證屬實並可依規定申領檢舉獎金。