高雄市岡山國小近期因網紅教師林晉如申訴遭前校長游柏芬職場霸凌案成立、校長遭教育局解職引發各界高度關注，不料這起校園風波早在今年6月就曾衍生一起驚悚的恐嚇案外案，一名住在彰化的吳姓男子當時聽聞岡山國小有教師遭霸凌，竟一時義憤填膺，跨縣市寄出恐嚇信至學校，揚言要在校內放置爆裂物，甚至點名要「特別針對某班來炸」，橋頭地方法院近日審理後，依恐嚇公眾罪判處吳男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

岡山國小教師林晉如過去2年因教學與行政爭議，多次被校方送進校事會議、考核會及教評會，身心飽受煎熬。今年11月11日，高雄市勞工局正式認定岡山國小前校長游柏芬職場霸凌成立，成為勞動部職場霸凌防治措施準則上路後全台首例，並對游柏芬裁處3萬元罰鍰，高雄市府教育局也於17日正式宣布解除游柏芬的校長聘任並調離職務。

不過就在11月12日橋頭地方法院也做出判決，這起備受矚目的校園職場霸凌爭議，早在今年6月便曾擦槍走火引爆校園安全危機，居住在彰化的吳姓男子，今年6月初聽聞岡山國小發生教師遭霸凌的消息後心生不滿，竟於6月5日晚間7時12分許，前往彰化南郭郵局寄送恐嚇信件至岡山國小。

吳男在信中寫下「我會在六月份在岡山國小放置爆裂物⋯如果不想有什麼傷亡⋯我會特別針對某班來炸」等極具威脅性的字句，以此加害生命、身體之事恐嚇公眾，導致校園師生陷入恐慌，嚴重危害公共安全。

岡山警分局獲報後立即展開追查，循線鎖定遠在彰化的吳男到案，吳男於警詢及檢方偵查時均坦承犯行，遭橋頭地檢署依恐嚇公眾罪嫌提起公訴。

橋頭地院合議庭審理認為，吳男僅因聽聞學校有教師遭霸凌，便寄送恐嚇信件揚言放置爆裂物恐嚇公眾，所為實有不該，但考量吳男犯後坦承犯行、態度尚可，且過去並無經法院論處罪刑的前科紀錄，審酌其智識程度與經濟狀況後，依恐嚇公眾罪判處有期徒刑2月。

警方原認定吳男寄信舉動同樣涉犯對時任校長游柏芬恐嚇危害安全罪部分，檢方認為該信件是寄給「岡山國小」，並未指明由游柏芬開拆，內容亦非針對個人，犯罪嫌疑不足，因與恐嚇公眾罪有想像競合關係，不另為不起訴處分。