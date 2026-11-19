刑事局偵查第六大隊與台中市警察局近日聯手破獲大型博弈集團。羅男涉經營線上娛樂城機房、王男則在北屯區商辦大樓開設實體賭場，現場擺放3張投資風險評估等英文專業證書取信賭客。集團還提供「信用版」讓賭客預支賭金，還不出錢的賭客就被吸收為討債成員，以抵償賭債。警方清查，該集團近1年賭資逾155億元，共逮捕成員22人及賭客12人，依賭博、洗錢等罪送辦。

刑事局偵六大隊第三隊今年7月鎖定這個大型博弈集團，發現其組織嚴密、分工細膩，報請台中地檢署指揮偵辦，經過3個多月蒐證，聯合台中市警察局各分局組成專案小組，在8月19日及10月28日兩度攻堅，搜索22處地點。

警方調查，此次查獲的博弈集團中，王姓男子（26歲）在北屯區商辦大樓設立博弈客服機房，同時經營地下德州撲克賭場，現場還擺放少見的實體博弈機台，賭客直接投入新台幣紙鈔就能下注。

集團另串接線上真人百家樂、角子老虎機、體育賽事及彩票等下注項目，招攬民眾加入網路賭博，多角化經營牟利，並以現金交收的方式隱匿金流，規避查緝。

辦案人員還發現，該集團以「信用版」方式供賭客在網路下注，賭客可提前預支賭金，但若遇到賭客付不出錢時，該團就會吸收賭客為協助討回賭債的成員，已清償該名賭客欠下的賭金。

警方現場查扣現金120萬100元、實體博弈機台1台、手機81支、筆電8台、電腦主機16台、電腦螢幕14台及監視器主機1台等證物。全案依賭博罪及洗錢防制法等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

檢察官訊問後，羅男（22歲）、王男各以5萬元交保，其餘共犯以1萬至3萬元交保或請回。

刑事局指出，年底選舉將至，各類線上及地下賭盤容易夾帶以政黨和候選人為標的的賭局，影響選舉公正性。

警方已將「打擊選舉賭盤與非法博弈」列為重點工作，呼籲民眾切勿參與地下簽賭或線上投注，發現選舉賭盤線索也請勇於檢舉。

刑事局與台中市警局近日破獲網路、實體賭場，其中王姓男子已三張英文證書，取信賭客。記者陳宏睿／攝影

刑事局與台中市警局近日破獲羅姓、王姓男子經營的網路、實體賭場，查扣電腦主機、實體博弈機台等證物。記者陳宏睿／攝影

刑事局與台中市警局出動特警攻堅，近日破獲羅姓、王姓男子經營的網路、實體賭場。記者陳宏睿／翻攝

刑事局與台中市警局近日破獲羅姓、王姓男子經營的網路、實體賭場，查扣電腦主機、實體博弈機台等證物。記者陳宏睿／攝影

刑事局與台中市警局出動特警攻堅，近日破獲羅姓、王姓男子經營的網路、實體賭場。記者陳宏睿／翻攝