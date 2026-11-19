內政部移民署北區事務大隊機動隊聯合中區事務大隊科技偵查隊，近期成功偵破一起失聯移工持偽造證件非法從事長期照護案件。越南籍失聯移工范姓女子購買偽造的中華民國國民身分證及長照服務人員證明，隱身於中部家庭擔任看護，直到發生照護糾紛後逃逸，經家屬察覺異狀通報才東窗事發。專案小組循線追緝，最終在台中市西屯區一處道場將其緝獲，並向上溯源查獲非法仲介及非法雇主等共10人，有效遏止不法分子持續危害國內長照市場。

調查指出，范女自2024年11月起，透過同為失聯移工的阮姓女子及另外4名非法仲介牽線，短短2個月內便在台中市與南投縣陸續承接4份居家照護工作。范女於應徵首份工作時，將先前花費2萬8000元購得的偽造身分證及長照證明翻拍傳送給仲介，藉此順利蒙混過關，後續派工皆由阮女統籌調度，使其得以在未具備合法資格與專業訓練的情況下，直接進入民眾家中照料臥床長輩。

非法仲介集團看準國內長照人力需求殷切，藉機從中牟取暴利。范女平時擔任看護的日薪約為2600元至2800元，適逢農曆春節期間，該集團甚至援引照顧服務員職業工會公文，向雇主要求比照市場行情將日薪調漲至3900元。以阮女為首的仲介網絡則每日向范女抽取500元至750元不等的仲介費，在短期內坐收可觀的不法利益，嚴重破壞長照市場秩序與合法從業人員權益。

由於范女每隔數十日便更換工作地點，刻意藏身於不同受照護者家中，行蹤極為隱密。專案小組經多日抽絲剝繭與科技偵查，掌握范女轉往台中市西屯區一處道場從事照護工作，隨即於去年2月間派員前往便衣埋伏。查緝行動展開時，道場地主夫婦明知范女身分不法，仍刻意分工阻攔查緝人員並向外通風報信，所幸范女當時正值午休來不及逃離，在執法人員前後夾擊下，范女雖一度竄入草叢仍遭迅速制伏落網。

全案經移民署深入調查後，范女及阮女因涉嫌違反戶籍法及刑法偽造文書等罪，阮女另涉違反就業服務法，均依法移送台中地檢署偵辦並經檢察官提起公訴。范女經台中地法判處有期徒刑3個月，已於刑期執行完畢後依法執行強制驅逐出國。此外，涉案的非法雇主已於今年3月間遭裁處15萬元罰鍰；至於規避、妨礙及拒絕檢查的道場地主，亦於今年10月移送轄管地方勞政主管機關依法裁處，其餘非法仲介與雇主皆陸續移送台中市及南投縣政府等勞政單位究責。

移民署強調，失聯移工未經專業訓練且未取得合法證照，若貿然擔任看護工作，不僅受照護者的人身安全風險難以預料，更可能衍生醫療照護與衛生安全疑慮。民眾若有長期照護需求，務必透過政府許可的合法長照機構或勞動、衛生主管機關媒合聘僱，並落實查核證件真偽，切勿輕信來路不明的仲介業者。移民署未來將持續強化失聯移工查處與非法仲介集團打擊力度，徹底阻絕外來人口在臺從事非法工作，全力維護社會治安與國人照護品質。

范女涉嫌使用使之偽造長照服務人員證明及中華民國國民身分證。記者王長鼎／翻攝

移民官取阮女所通報范女逃跑對話紀錄的相關證據。記者王長鼎／翻攝