新竹縣山地原住民議員選舉爆出餐會賄選案，新竹地檢署接獲情資，指謝姓候選人涉嫌透過樁腳邀集選民免費餐敘，藉致詞請託投票支持。檢方昨天指揮調查局及警方搜索新竹縣五峰鄉5處，傳喚候選人、選民等12名被告及1名證人到案，訊後認定謝姓候選人及錢姓樁腳涉犯賄選罪嫌重大，分別以20萬元、15萬元交保。

檢方調查，謝姓新竹縣第14選區（竹東、五峰地區山地原住民）議員候選人與錢姓樁腳為爭取當選，今年9月5日下午5時許，由錢姓樁腳邀集該選區8名有投票權人及相關人員共12人，在竹東鎮某餐廳接受免費招待。席間，錢姓樁腳告知餐會由謝姓候選人作東，謝隨即致詞，請求選民投票支持。

檢方指出，與會選民明知餐會招待是為換取投票支持，仍全程參與飲宴。當天餐費1萬2000元、酒水費2200元，分別由謝、錢2人支付，以12名與會者計算，每人平均獲得約1183元餐飲利益。

新竹地檢署檢察長柯宜汾獲報後，指示主任檢察官邱志平統籌規畫，由檢察官廖啟村指揮偵辦，並由其他4名檢察官支援。18日動員法務部調查局新竹縣調查站、北部地區機動工作站，以及新竹縣、市警察局共59人次，搜索五峰鄉5處，並查扣手機2支及筆記1份。

檢方訊問後，認定謝、錢2人涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」第99條第1項，對有投票權人行求、交付不正利益罪嫌重大，但無羈押必要，分別諭知20萬元、15萬元交保。

新竹地檢署呼籲，透過餐會、餐敘或聯誼活動免費招待選民，並明示或暗示要求投票支持特定候選人，即使沒有交付現金，也可能構成賄選。民眾若發現疑似餐會賄選，可保留邀請函、通訊紀錄，記下活動時間、地點及主辦人，撥打反賄選檢舉專線0800-024-099，按4檢舉，共同維護公平選舉。