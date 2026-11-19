計程車司機邵立達不滿車禍事故判罪，涉開車衝撞台北地院大門被訴，邵在法庭向法官申冤稱司法不公，法官回以司法不可能百分百完美，邵羈押42天獲10萬元交保，台北地院今依毀損公物罪判邵有期徒刑1年2月，刑度若維持至終審須坐牢。可上訴。

今年9月3日清晨4點59分，邵立達駕駛貼有「官逼民反」、「司法已死」的計程車繞行司法院及總統府勘查環境，5點32分許將車子停放在北檢外停車格，4分鐘後下車移置北檢坡道上的拒馬後回到車上，5點37分許開車撞上機關大門，造成法院西側大門門框凹陷及玻璃門片破裂不堪使用。

檢方調查，邵2018年因交通過失傷害案件被北檢起訴，一審獲判無罪，告訴人上訴二審，判決撤銷改判拘役20日，邵上訴，最高法院判決駁回確定，邵男因而怒告處理道路交通事故的蘇姓警員誣告、偽證及瀆職、湮滅證據，北檢分別不起訴處分、簽結。

2019年間，邵涉妨害名譽案遭士林地檢署起訴，士林地院判處拘役50日確定；2024年邵又因交通過失傷害，北檢起訴、北院判處3月徒刑，邵上訴，高等法院撤銷原判決判處3月徒刑確定。

邵偵查中羈押，於法院開接押庭時表示，司法是是非題，不是選擇題，他曾被告5次誣告罪最後沒事，「這就是台灣的司法！」；法官曉諭邵「我也是法官」，稱司法確實是有瑕疵，不可能百分百完美，但要看用什麼方式面對。

邵立達還說，檢察官「未經他人苦，莫勸他人善」，還表示發起太陽花運動的人可以判決無罪，自己只是在行使公民不服從權力，檢察官不該無限上綱。

檢方依毀損公物，恐嚇公眾、恐嚇危害安全3罪起訴邵，邵只認毀損公物罪，辯論時說撞法院前有確定裡沒有人，第一時間他和保全員聊天，保全員說有被嚇到，他前一天就來勘察地形，不希望影響他人，才會選清晨時刻意避開人群犯案。

檢方論告則認為邵不尊重他人生命安全與司法威信，曾建議法官審理中繼續羈押，還建請法官判邵重刑。

計程車司機邵立達（中）。聯合報系資料照