高雄市一名48歲鄭姓男子涉嫌以合法彩券行作掩護，暗地經營「娛樂城」地下線上簽賭網站，由員工招攬熟客下注並提供現金儲值開分與首儲優惠，短短8個月有效投注金額竟高達8億4000萬餘元，鼓山警方會同刑大科偵隊報請雄檢指揮偵辦，日前持搜索票前往鳳山、左營、苓雅等4處據點同步查緝，逮捕鄭嫌及3名員工，並查扣電腦、手機等證物及聲請扣押400萬餘元，全案依賭博及洗錢罪嫌移送偵辦。

鼓山警分局指出，龍華派出所日前接獲情資，發現鄭姓男子涉嫌利用合法經營的彩券行作為掩護，私下經營「娛樂城」地下線上賭博網站，招攬不特定民眾從事網路簽賭，並協助賭客儲值與出金，涉嫌從事非法賭博及洗錢等不法行為。

警方隨即與高市刑大科偵隊共組專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，經蒐證並分析相關事證後，向高雄地方法院聲請搜索票獲准，10月28日下午1時許前往高雄市鳳山區、左營區及苓雅區等4處據點同步執行搜索，當場查獲主嫌鄭姓男子及21歲楊姓、43歲陸姓、21歲袁姓等3名員工到案，並查扣1台筆記型電腦、7台桌上型電腦、3台主機螢幕、監視器設備及5支手機5等證物。

警方調查，鄭嫌等人經營的「娛樂城」線上簽賭網站，由員工招攬不特定熟客下注，賭博項目涵蓋體育賽事、六合彩、賓果賽車、百家樂及真人撲克牌等，並透過門市人員以現金儲值開分，甚至推出首儲贈送遊戲金等優惠吸引賭客參與投注。

經初步清查，該賭博網站於今年2月至9月間的有效投注金額已超過8億4000萬元，另經法院裁定扣押400萬餘元，警方警詢後將鄭嫌等4人依涉嫌賭博及洗錢等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並持續擴大追查幕後網絡。

鼓山警分局表示，選舉期間警方將持續強力掃蕩各類不法犯罪，對於非法賭博、選舉賭盤及洗錢等違法行為絕不寬貸，地下賭博網站常以高額獎金、快速獲利等話術誘人參與，呼籲民眾切勿因好奇或貪圖獲利而涉法，若發現不法情事可立即向警方檢舉，共同維護治安與選風。