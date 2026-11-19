嘉義縣民雄鄉民代表選舉爆發現金買票案！嘉義地檢署接獲情資，查出某鄉代候選人謝姓樁腳涉嫌以每票500元代價，向選民交付現金尋求支持。檢警調專案小組蒐證後，昨天傳喚張姓樁腳及9名選民到案，檢察官認為張男涉嫌重大，且有羈押必要，已向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

嘉義地檢署指出，檢察官黃天儀接獲情資，指民雄鄉某鄉民代表候選人的樁腳涉嫌現金賄選，隨即指揮法務部調查局嘉義縣調查站及嘉義縣警察局民雄分局組成專案小組，深入追查蒐證。

經查，張姓被告為使謝姓鄉民代表候選人順利當選，涉嫌於10月至11月間，多次前往民雄鄉福樂村選民住處，以每票500元為代價，分別交付1500元至3500元不等現金，要求具有投票權的選民投票支持謝姓候選人。

專案小組昨天展開行動，傳喚張姓被告及9名選民到案說明。檢察官認定張男涉嫌違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要性，訊後向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

嘉義地檢署強調，賄選行為嚴重破壞民主法治及選舉公平，距離投票日進入最後關鍵階段，將持續結合警、調、廉等單位，秉持「有聞必查、有據必辦」原則，向上溯源、嚴查速辦，防止金錢介入選舉。檢方也呼籲民眾勇於檢舉賄選，共同維護乾淨選舉環境，檢舉專線0800-024-099，撥通後按4。