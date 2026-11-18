士檢接獲情資，指新北市第11選區陳姓議員候選人，涉嫌接受境外勢力指示、委託或資助參選，昨天搜索、拘提到案，今天依涉犯反滲透法等罪嫌諭令50萬元交保，並限制出境、出海。

士林地檢署接獲多筆情資，指稱轄內新北市第11選舉區（汐止區、金山區、萬里區）陳姓議員候選人涉嫌接受境外勢力的指示、委託或資助，參與本次地方公職人員選舉。士檢隨即指派主任檢察官、檢察官指揮調查局新北市調查處、刑事警察局、新北市警察局汐止分局等單位組成專案小組，全力偵辦。

經專案小組比對分析相關金流與情資後，檢察官認為有搜索的必要，依法向士林地方法院聲請搜索票獲准，昨天搜索陳女位於新北市汐止區的住處、辦公處所等共3處，查扣手機、筆電、其他電子設備及現金約新台幣20萬元，並依法拘提陳姓議員候選人，另通知3名證人到案。

檢察官訊問後，認為陳姓議員候選人涉違「反滲透法」，受滲透來源指示、委託或資助為選舉活動、公職人員選舉罷免法收受不正利益為一定之競選活動，以及政治獻金法未經許可設立專戶而收受政治獻金等罪嫌重大，但尚無羈押必要，今天晚間諭知以50萬元具保候傳，並限制出境、出海。

士檢呼籲，選舉乃民主自由之基石，絕對不容境外勢力非法介入。士檢查賄團隊已全面動員，對於涉嫌接受滲透來源指示、委託或資助而從事違法選舉活動，或以其他方式違法介入選舉情事，均將積極蒐證，溯源追查，依法嚴辦，絕不寬貸。